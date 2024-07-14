Мы покажем, кто настоящий козак. Игроки сборной U-19 настроены решительно

Игроки сборной Украины U-19 поделились своими впечатлениями от подготовки к Евро-2024 U-19 и очертили стоящие перед командой задачи.

Маркиан Бакус: «Настроение в команде очень хорошее, самочувствие прекрасное. Конечно, приехали в другую страну, так что здесь немного другие климат и часовой пояс. Но приспосабливаемся и ждем первого матча. Я не участвовал в поединках квалификации, но так получилось, что меня вызвали на финальную часть. Очень приятно, что на меня обратили внимание. Надеюсь, что команда покажет себя очень хорошо. На бумаге лидер – Италия, но мы еще никого не разбирали. Посмотрим поближе к игре».

Иван Ермачков: «В первую очередь, мы полны гордости, что вообще дошли сюда, до такой стадии европейского первенства. Мы сфокусированы на успехе и не хотим останавливаться на том, чего добились. Будем делать все возможное и невозможное, чтобы выиграть это Евро. Я благодарен тренерскому штабу за то, что меня вызвали в сборную. Мы настроены оптимистично, будем готовиться к ближайшим соперникам. Все наши оппоненты нормальные. Я посмотрел их прошлые матчи, все они будут давать сражение. Но мы не хуже – покажем, кто здесь настоящий козак».

Рамик Гаджиев: «Это отличная возможность показать себя, ведь Евро – это большой турнир. Это также шанс продемонстрировать силу нашей страны, какой у нас футбол и какая молодежь подрастает. Настроение в команде отличное, подготовка завершается. Я уверен, что ребята готовы и мы покажем наш максимум. Легких оппонентов здесь не будет. Однако не будем смотреть на имена, а будем выкладываться на все сто с первого поединка».

ВИДЕО. Покажем, кто настоящий козак. Игроки сборной U-19 настроены решительно