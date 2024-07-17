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Евро
Северная Ирландия U19
15.07.2024 21:00 – FT 0 : 0
УКРАИНА U19
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17 июля 2024, 01:53 | Обновлено 17 июля 2024, 01:55
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0

Северная Ирландия U-19 – Украина U-19 – 0:0. Видеообзор матча

Смотрите лучшие фрагменты матча 1-го тура Евро-2024 U-19

17 июля 2024, 01:53 | Обновлено 17 июля 2024, 01:55
73
0
Северная Ирландия U-19 – Украина U-19 – 0:0. Видеообзор матча
УАФ

Сборная Украины U-19 начала Евро-2024 U-19 с нулевой ничьей в матче против команды Северной Ирландии U-19 (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе в Ларне (Северная Ирландия).

В группе из Украины и Северной Ирландии также выступают команды Италии и Норвегии (2:1 в первой игре турнира).

Турнирное положение после 1-го тура: Италия (3 очка), Северная Ирландия, Украина (по 1), Норвегия (0).

В следующих матчах украинцы сыграют против команд Норвегии (18 июля) и Италии (21 июля).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы Евро-2024 U-19. Пять лучших команд турнира получат путевки на ЧМ-2025 U-20.

Чемпионат Европы 2024 U-19

Группа A. 1-й тур. 15 июля. Ларн (Северная Ирландия)

21:00. Северная Ирландия U-19 – Украина U-19 – 0:0

Видеообзор матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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