Северная Ирландия U-19 – Украина U-19 – 0:0. Видеообзор матча
Смотрите лучшие фрагменты матча 1-го тура Евро-2024 U-19
Сборная Украины U-19 начала Евро-2024 U-19 с нулевой ничьей в матче против команды Северной Ирландии U-19 (0:0).
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Поединок прошел на стадионе в Ларне (Северная Ирландия).
В группе из Украины и Северной Ирландии также выступают команды Италии и Норвегии (2:1 в первой игре турнира).
Турнирное положение после 1-го тура: Италия (3 очка), Северная Ирландия, Украина (по 1), Норвегия (0).
В следующих матчах украинцы сыграют против команд Норвегии (18 июля) и Италии (21 июля).
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы Евро-2024 U-19. Пять лучших команд турнира получат путевки на ЧМ-2025 U-20.
Чемпионат Европы 2024 U-19
Группа A. 1-й тур. 15 июля. Ларн (Северная Ирландия)
21:00. Северная Ирландия U-19 – Украина U-19 – 0:0
Видеообзор матча
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