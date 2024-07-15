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Евро
Северная Ирландия U19
15.07.2024 21:00 – FT 0 : 0
УКРАИНА U19
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Украина. Премьер лига
15 июля 2024, 22:59 | Обновлено 15 июля 2024, 23:29
1041
5

Соперники не оступились. Украина U-19 не смогла забить Северной Ирландии

Хозяева турнира выдержали давление команды Михайленко в конце игры

15 июля 2024, 22:59 | Обновлено 15 июля 2024, 23:29
1041
5
Соперники не оступились. Украина U-19 не смогла забить Северной Ирландии
УАФ

Накануне весь футбольный мир наблюдал за развязкой на двух крупных континентальных первенствах, чемпионате Европы-2024 и Копа Америка-2024, но на победах Испании и Аргентины жаркое лето для зрителей точно не завершилось. Потому что самое время было начинать европейское первенство среди юношей в возрасте до 19 лет, и, к нашему счастью, Украина так же имела там представительство. «Сине-желтых» на турнир в Северной Ирландии привез тренерский штаб во главе с Дмитрием Михайленко.

Но сразу же начались проблемы. После элитного раунда квалификации «лишние» карточки никуда не деваются, поэтому на первую игру турнира против хозяев мы выходили без нападающего киевского «Динамо» Пономаренко и полузащитника дортмундской «Боруссии» Даниила Кревсуна. Как оказалось, эти две потери просто умножили нашу атакующую способность на ноль.

При этом в защите так же продолжали возникать невынужденные ошибки, поэтому вратарю Крапивцову было, чем заняться в собственных владениях. Общее впечатление от игры «сине-желтых» – никакое. Тренерский штаб отработал неудачно, игроки на поле устали где-то под занавес полного игрового часа, и даже имея мяч в ногах подавляющее время, ничего не смогли придумать в атаке.

А когда начались замены, то они оказались уже запоздалыми. Да, свежести в атаке ротация точно добавила, но времени банально не хватило для того, чтобы количество созданных возможностей переросло в качество. Хотя бы так, если уж не забивать моменты вроде удара Синчука во вратаря со свободного правого фланга штрафной. И это так играть против соперника, который исключительно отбивался?

В следующем туре Украина сыграет против Норвегии, а Северная Ирландия встретится с Италией.

Чемпионат Европы U-19. Групповой этап. Группа A. 1-й тур.

Северная Ирландия U-19 – Украина U-19 – 0:0

Предупреждения: Маккаллион, 32, Триккетт, 60, Макклур, 61

Северная Ирландия U-19: Чарльз – Леннон, Маккаллион (Гудман, 46), Бриггс – Томпсон (Гэмилтон, 90+2), Макклур, Триккетт (Д. Догерти, 64), Барр – Гленфельд, Грэм (Эванс, 63), Моррисон (Э. Догерти, 76).

Украина U-19: Крапивцов – Огарков (Дрозд, 87), Михавко, Мельниченко, Гусев – Ващенко (Обинайя, 87) – Маткевич (Шевченко, 87), Цуканов, Гаджиев, Синчук – Богданов (Тутеров, 72).

Арбитр: Лука Билбия (Босния и Герцеговина).

Стадион: «Инвер Парк» (Ларн, Северная Ирландия).

Удары (в створ): 4 (2) – 16 (9)
Угловые: 2 – 9
Оффсайды: 1 – 2.

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ U-19 – УКРАИНА U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 5
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Roman Zhyshkovych
Немає в нас тренерів рівня фінальних турнірів і все. Як завжди заміни на порятунок гри після 87хв, чому не освіжити гру десь на 70-75хв, щоб свіжі хлопці встигли використати свою перевагу?
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+3
Nikos
Стежу за всіма цими юнацькими чемпіонатами з різних видів спорту і розумію що щось в нашому юнацькому спорті не так, схоже клята корупція і пох...зм остаточно зїла цю конструкцію. А головне всім на це насрати. Ніхто не робить ніяких висновків. А по результату це все одно що 0-3 з Румунією, євро почалось і закінчилось!!!
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+3
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Vanil10
Поки що легенький позор(((
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+1
C.Пеклов
Погано рухалися,слабка гра,так з групи буде важко вийти.
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+1
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