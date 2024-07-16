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Евро
Дания U19
16.07.2024 17:30 - : -
Испания U19
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16 июля 2024, 03:21 |
16
0

Дания U-19 – Испания U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

16 июля 2024, 03:21 |
16
0
Дания U-19 – Испания U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-19
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июля на «Инвер Парк» пройдет матч 1-го тура чемпионата Европы по футболу U-19, в котором сборная Дании встретится со сборной Испании. Поединок начнется в 16:30 по киевскому времени.

Дания U-19

Команда добилась исторического достижения. Любопытно, что при всем высоком уровне датчан в футболе, которые на взрослом уровне даже были чемпионами Европы, не удавалось даже просто сыграть на континентальном турнире в этой возрастной группе. Если не считать эру U-18, 70-80-е годы прошлого века, да и то там не выходили из группы, только однажды разделив 7-8 место. Но нынешнее поколение демонстрирует отличную форму. Квалификация начиналась, в ноябре, с ничьей против Исландии. Но потом справились не только с Эстонией, но и Францией. Серия побед продолжилась, как в контрольных поединках, так и весной, в решающем раунде отбора. Там датчане обыграли Сербию, Грецию и Португалию, выиграв первое место в квартете. А в мае разгромили 5:1 немцев, которые всегда и везде высоко котируются в футболе.

Ставки на матч Дания U-19 – Испания U-19

Испания U-19

Сборная имеет яркий пример перед глазами - то, что показывала фурия роха на недавно завершившемся взрослом Евро. Это при том, что там в основе блистает Ламин Ямал - в свои 17 лет он был бы молодым даже по меркам команды, что прибыла в Северную Ирландию. Цели стандартные: стать лучшими, в девятый раз в истории. Год назад, в Мальте, фуриоса была остановлена в полуфинале, а в 2022-м и вовсе не вышла из группы. Ну, а в отборе подопечные Хосе Ланы не выиграли только у Словении, уже в марте. Но после тех 1:1 испанцы победили и Косово, и Австрию, сумев взять столь нужное первое место – только оно отправляло на Евро.

Статистика личных встреч

До этого было уже четыре поединка между сборными на этом уровне. В 2014-м году испанцы выиграли, потом все три поединка приносили ничьи, в том числе и 0:0 в марте прошлого года.

Прогноз

GGBET считает фаворитом испанцев, но их соперник тоже выглядит хорошо. Так что используем нейтральный вариант со ставкой на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,87).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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