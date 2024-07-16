Богдан ХОМА: «Тренировки это одно, матчи - совсем другое»

Вратарь криворожского «Кривбасса» Богдан Хома прокомментировал товарищеский матч против азербайджанского «Сабаха» (2:2).



– Богдан, как прокомментируешь игру?

– Очень хороший спарринг для нас против хорошего соперника. «Янг Бойз», теперь «Сабах». Мы продемонстрировали неплохие результаты в матчах против этих соперников. Продолжаем готовиться к сезону и набирать оптимальные кондиции.

– Ты получаешь все больше игровой практики. Это добавляет тебе уверенности?

– Тренировки это одно, матчи - совсем другое. Поэтому, конечно, уверенность приходит только с матчами. У нас среди вратарей здоровая конкуренция. Мы всегда поддерживаем друг друга и прогрессируем вместе.

– Вспомни эпизод с пропущенным голом. Были ли у тебя шансы спасти команду?

– Шансы есть всегда. Нужно работать, чтобы отбивать такие мячи.



