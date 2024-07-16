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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 01:36 | Обновлено 16 июля 2024, 01:37
33
0

Богдан ХОМА: «Тренировки это одно, матчи - совсем другое»

​​​​​​​Вратарь «Кривбасса» прокомментировал товарищеский матч против азербайджанского «Сабаха»

16 июля 2024, 01:36 | Обновлено 16 июля 2024, 01:37
33
0
Богдан ХОМА: «Тренировки это одно, матчи - совсем другое»
ФК Кривбасс. Богдан Хома

Вратарь криворожского «Кривбасса» Богдан Хома прокомментировал товарищеский матч против азербайджанского «Сабаха» (2:2).

Богдан, как прокомментируешь игру?

– Очень хороший спарринг для нас против хорошего соперника. «Янг Бойз», теперь «Сабах». Мы продемонстрировали неплохие результаты в матчах против этих соперников. Продолжаем готовиться к сезону и набирать оптимальные кондиции.

Ты получаешь все больше игровой практики. Это добавляет тебе уверенности?

– Тренировки это одно, матчи - совсем другое. Поэтому, конечно, уверенность приходит только с матчами. У нас среди вратарей здоровая конкуренция. Мы всегда поддерживаем друг друга и прогрессируем вместе.

Вспомни эпизод с пропущенным голом. Были ли у тебя шансы спасти команду?

– Шансы есть всегда. Нужно работать, чтобы отбивать такие мячи.


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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Сабах Баку контрольные матчи УПЛ
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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