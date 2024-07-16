Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
Главный претендент на получение престижной индивидуальной награды – Винисиус Жуниор
14–15 июля завершились финальные матчи на Евро-2024 и Копа Америка 2024. Титулы выиграли сборные Испании и Аргентины соответственно.
После решающих поединков букмекерские конторы обновили котировки на обладателя Золотого мяча 2024.
Главным претендентом на получение престижной индивидуальной награды является Винисиус Жуниор – 2.10.
В топ-3 также входят Родри (3.00) и Джуд Беллингем (6.00). Золотой мяч для Килиана Мбаппе котируется аж по 26.00. К примеру, коэффициент на юного вундеркинда Ламина Ямала составляет 13.00, а на легендарного Лионеля Месси – 17.00.
Что касается Тони Крооса, который завершил профессиональную карьеру, то шансы также минимальны – 34.00.
По версии авторитетного издания GOAL, фаворитом на ЗМ-2024 является Родри.
Кто станет обладателем Золотого мяча 2024? Мнение букмекеров:
- Винисиус Жуниор – 2.10
- Родри – 3.00
- Джуд Беллингем – 6.00
- Дани Карвахаль – 9.00
- Ламин Ямал – 13.00
- Лионель Месси – 17.00
- Килиан Мбаппе – 26.00
- Фил Фоден – 34.00
- Тони Кроос – 34.00
- Гарри Кейн – 41.00
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