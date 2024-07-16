Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка

14–15 июля завершились финальные матчи на Евро-2024 и Копа Америка 2024. Титулы выиграли сборные Испании и Аргентины соответственно.

После решающих поединков букмекерские конторы обновили котировки на обладателя Золотого мяча 2024.

Главным претендентом на получение престижной индивидуальной награды является Винисиус Жуниор – 2.10.

В топ-3 также входят Родри (3.00) и Джуд Беллингем (6.00). Золотой мяч для Килиана Мбаппе котируется аж по 26.00. К примеру, коэффициент на юного вундеркинда Ламина Ямала составляет 13.00, а на легендарного Лионеля Месси – 17.00.

Что касается Тони Крооса, который завершил профессиональную карьеру, то шансы также минимальны – 34.00.

По версии авторитетного издания GOAL, фаворитом на ЗМ-2024 является Родри.

Кто станет обладателем Золотого мяча 2024? Мнение букмекеров: