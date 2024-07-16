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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 04:49 |
705
0

Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка

Главный претендент на получение престижной индивидуальной награды – Винисиус Жуниор

16 июля 2024, 04:49 |
705
0
Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine

14–15 июля завершились финальные матчи на Евро-2024 и Копа Америка 2024. Титулы выиграли сборные Испании и Аргентины соответственно.

После решающих поединков букмекерские конторы обновили котировки на обладателя Золотого мяча 2024.

Главным претендентом на получение престижной индивидуальной награды является Винисиус Жуниор – 2.10.

В топ-3 также входят Родри (3.00) и Джуд Беллингем (6.00). Золотой мяч для Килиана Мбаппе котируется аж по 26.00. К примеру, коэффициент на юного вундеркинда Ламина Ямала составляет 13.00, а на легендарного Лионеля Месси – 17.00.

Что касается Тони Крооса, который завершил профессиональную карьеру, то шансы также минимальны – 34.00.

По версии авторитетного издания GOAL, фаворитом на ЗМ-2024 является Родри.

Кто станет обладателем Золотого мяча 2024? Мнение букмекеров:

  1. Винисиус Жуниор – 2.10
  2. Родри – 3.00
  3. Джуд Беллингем – 6.00
  4. Дани Карвахаль – 9.00
  5. Ламин Ямал – 13.00
  6. Лионель Месси – 17.00
  7. Килиан Мбаппе – 26.00
  8. Фил Фоден – 34.00
  9. Тони Кроос – 34.00
  10. Гарри Кейн – 41.00

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Золотой мяч котировки букмекеров азарт Винисиус Жуниор Родри Джуд Беллингем Дани Карвахаль Ламин Ямал Лионель Месси Килиан Мбаппе Фил Фоден Тони Кроос Гарри Кейн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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