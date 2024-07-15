Пророческое фото 2007 года. Определена пара участников Финалиссимы 2025
Испания (победитель Евро-2024) сыграет против Аргентины (победитель Копа Америка 2024)
Стала известна пара Финалиссимы 2025 – Евро-Американский кубок, который разыграют победители Евро-2024 и Копа Америка 2024.
В поединке за титул сойдутся Испания и Аргентина.
Испанская национальная команда под руководство Луиса де ла Фуэнте в финале чемпионата Европы обыграла Англию со счетом 2:1.
Аргентинская сборная, которой руководит Лионель Скалони, выиграла у Колумбии в решающей встрече Кубка Америка 1:0.
Дата и место проведения Финалиссимы пока что неизвестны.
Ламин Ямал, ставший главной звездной испанцев на ЧЕ-2024, может встретится с легендарным Лионелем Месси. Их первая встреча состоялась в 2007 году. Тогда семья новорожденного Ямала выиграла конкурс на фотосессию с игроками «Барселоны», за которую тогда выступал Лео. Месси позировал с маленьким Ямином, купая его в ванной.
Предыдущий титул Финаллисимы выиграла Аргентина. Тогда Месси и компания разгромили Италию 3:0.
Евро-2024. Финал. Берлин, 14 июля
- Испания – Англия – 2:1
Голы: Нико Вильямс, 47, Микель Оярсабаль, 86 – Коул Палмер, 73
Копа Америка 2024. Финал. Майами, 15 июля
- Аргентина – Колумбия – 1:0
Гол: Лаутаро Мартинес, 112
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