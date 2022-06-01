Разгром в Финалиссиме! Аргентина забила три мяча Италии и выиграла трофей

В среду, 1 июня, состоялся матч за новый трофей Финалиссима 2022 между сборными Италии и Аргентиной.

Между собой встретились чемпион Европы – Италия, и обладатель Кубка Америки – Аргентина. Поединок прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Сборная Аргентины обыграла Италию с разгромным счетом 3:0 и завоевала трофей.

У аргентинцев голы забили Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария и Пауло Дибала. Лидер атак Лионель Месси сделал две голевых передачи.

Финалиссима 2022

Лондон, 1 июня

Италия – Аргентина – 0:3

Голы: Лаутаро Мартинес, 28, Ди Мария, 45, Дибала, 90.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини (Локателли, 47), Эмерсон (Бастони, 77), Бонуччи, Жоржиньо, Бернардески (Лаццари, 47), Пессина (Спинаццола, 62), Барелла, Белотти (Скамакка, 46), Распадори.

Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Молина, Ромеро (Пеццела, 84), Отаменди, де Пауль (Паласиос, 76), Ди Мария (Гонсалес, 90), Родригес, Ло Сельсо (Дибала, 90), Месси, Лаутаро Мартинес (Альварес, 84).

Предупреждения: Бонуччи, 39, Ди Лоренцо, 72, Барелла, 77 – Отаменди, 23.

Судья: Маса (Чили)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine