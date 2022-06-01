Разгром в Финалиссиме! Аргентина забила три мяча Италии и выиграла трофей
У аргентинцев забили Лаутаро, Ди Мария и Дибала. У Месси два ассиста
В среду, 1 июня, состоялся матч за новый трофей Финалиссима 2022 между сборными Италии и Аргентиной.
Между собой встретились чемпион Европы – Италия, и обладатель Кубка Америки – Аргентина. Поединок прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Сборная Аргентины обыграла Италию с разгромным счетом 3:0 и завоевала трофей.
У аргентинцев голы забили Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария и Пауло Дибала. Лидер атак Лионель Месси сделал две голевых передачи.
Финалиссима 2022
Лондон, 1 июня
Италия – Аргентина – 0:3
Голы: Лаутаро Мартинес, 28, Ди Мария, 45, Дибала, 90.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини (Локателли, 47), Эмерсон (Бастони, 77), Бонуччи, Жоржиньо, Бернардески (Лаццари, 47), Пессина (Спинаццола, 62), Барелла, Белотти (Скамакка, 46), Распадори.
Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Молина, Ромеро (Пеццела, 84), Отаменди, де Пауль (Паласиос, 76), Ди Мария (Гонсалес, 90), Родригес, Ло Сельсо (Дибала, 90), Месси, Лаутаро Мартинес (Альварес, 84).
Предупреждения: Бонуччи, 39, Ди Лоренцо, 72, Барелла, 77 – Отаменди, 23.
Судья: Маса (Чили)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка плей-офф квалификации ЧМ-2022
Поединок состоится в среду, 1 июня, в Глазго