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Италия
01.06.2022 21:45 - : -
Аргентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 июня 2022, 08:59 | Обновлено 01 июня 2022, 09:01
229
0

Италия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июня в 21:45 матч за новый трофей Финалиссима 2022

01 июня 2022, 08:59 | Обновлено 01 июня 2022, 09:01
229
0
Италия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 июня, состоится матч Финалиссима 2022 между Италией и Аргентиной.

Между собой встретятся чемпион Европы – Италия, и обладатель Кубка Америки – Аргентина.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало игры – в 21:45 по Киеву.

Италия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2.

📺 Видеотрансляция
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Где смотреть онлайн матч Финалиссимы-2022 Италия – Аргентина
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Источник Sport.ua
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