Италия01 июня 2022, 08:59 | Обновлено 01 июня 2022, 09:01
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Италия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 июня в 21:45 матч за новый трофей Финалиссима 2022
01 июня 2022, 08:59 | Обновлено 01 июня 2022, 09:01
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В среду, 1 июня, состоится матч Финалиссима 2022 между Италией и Аргентиной.
Между собой встретятся чемпион Европы – Италия, и обладатель Кубка Америки – Аргентина.
Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало игры – в 21:45 по Киеву.
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Италия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2.
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