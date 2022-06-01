В среду, 1 июня, состоится матч Финалиссима 2022 между Италией и Аргентиной.

Между собой встретятся чемпион Европы – Италия, и обладатель Кубка Америки – Аргентина.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало игры – в 21:45 по Киеву.

Италия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2.