В среду, 1 июня, состоялся матч за новый трофей Финалиссима 2022 между сборными Италии и Аргентиной.

Между собой встретились чемпион Европы – Италия, и обладатель Кубка Америки – Аргентина. Поединок прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Сборная Аргентины обыграла Италию с разгромным счетом 3:0 и завоевала трофей. У аргентинцев голы забили Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария и Пауло Дибала. Лидер атак Лионель Месси сделал две голевых передачи.

Финалиссима 2022

Лондон, 1 июня

Италия – Аргентина – 0:3

Голы: Лаутаро Мартинес, 28, Ди Мария, 45, Дибала, 90.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine