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  4. Италия – Аргентина – 0:3. Трофей для Короля Лео! Видео голов и обзор матча
Италия
01.06.2022, FT 0 : 3
Аргентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Аргентина
02 июня 2022, 01:29 | Обновлено 02 июня 2022, 01:41
347
0

Италия – Аргентина – 0:3. Трофей для Короля Лео! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка за новый трофей под названием Финалиссима

02 июня 2022, 01:29 | Обновлено 02 июня 2022, 01:41
347
0
Италия – Аргентина – 0:3. Трофей для Короля Лео! Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 июня, состоялся матч за новый трофей Финалиссима 2022 между сборными Италии и Аргентиной.

Между собой встретились чемпион Европы – Италия, и обладатель Кубка Америки – Аргентина. Поединок прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Сборная Аргентины обыграла Италию с разгромным счетом 3:0 и завоевала трофей. У аргентинцев голы забили Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария и Пауло Дибала. Лидер атак Лионель Месси сделал две голевых передачи.

Финалиссима 2022

Лондон, 1 июня

Италия – Аргентина – 0:3

Голы: Лаутаро Мартинес, 28, Ди Мария, 45, Дибала, 90.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Аргентина).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Аргентина).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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