Италия – Аргентина – 0:3. Трофей для Короля Лео! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка за новый трофей под названием Финалиссима
В среду, 1 июня, состоялся матч за новый трофей Финалиссима 2022 между сборными Италии и Аргентиной.
Между собой встретились чемпион Европы – Италия, и обладатель Кубка Америки – Аргентина. Поединок прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Сборная Аргентины обыграла Италию с разгромным счетом 3:0 и завоевала трофей. У аргентинцев голы забили Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария и Пауло Дибала. Лидер атак Лионель Месси сделал две голевых передачи.
Финалиссима 2022
Лондон, 1 июня
Италия – Аргентина – 0:3
Голы: Лаутаро Мартинес, 28, Ди Мария, 45, Дибала, 90.
События матча
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