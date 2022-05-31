В среду, 1 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится поединок Финалиссимы, в котором встретятся победители континентальных первенств - чемпион Евро-2020 - Италия и победитель Копа Америка - Аргентина. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Италия

Сборная Италии мощно отыграла прошлым летом на Евро-2020. Команда Роберто Манчини показывала качественный и зрелищный футбол и справедливо завеовала титул. Теперь итальнцы сыграют в первом истории розыгрыше Финалиссимы. Примечательно, что год назад Италия обыграла Англию на «Уэмбли». Сейчас будет вновь финал и вновь на «Уэмбли». Правда, с другим соперником.

После уверенного выступления на Евро-2020 «скуадра адзурра» немного сбавила обороты. Уже в полуфинале Финала четырех Лиги наций Италия уступила Испании (1:2). Катастрофично команда отыграла и в отборе на чемпионат мира. Команда не смогла занять первое место в отборочной группе, пропустив вперед Швейцарию. А в плей-офф итальянцы сенсационного уступили Северной Македонии. Таким образом, Финалиссима - главный момент для итальянцев заработать трофей в обозримом будущем.

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Ожидается, что матч с Аргентиной станет прощальным для легендарного защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. 37-летний ветеран недавно покинул «Ювентус», теперь попрощается с национальной командой. Партнеры по сборной попытаются подарить Джорджо победу на прощание. Но будет очень непросто.

Аргентина

Сборная Аргентины спустя долгое время завоевала трофей с Лео Месси в составе. Аргентинцы выиграли Копу впервые с 1993 года, обыграв в финале Бразилию. После этого подопечные Лионеля Скалони достаточно уверенно квалифицировались на ЧМ-2022 в Катаре, за 17 туров одержав 11 побед и 6 раз сыграв вничью. Команда заняла второе место в отборе и вышла в финальную часть турнира.

Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентина подходит к этому матчу в своем оптимальном составе. Жаждет получить новый трофей Лионель Месси, который после блеклого сезона в ПСЖ с новыми силами приехал в сборную. Аргентина давно не проигрывала. Команда хорошо играет в защите. За 17 матчей отборочного турнира ЧМ-2022 подопечные Скалони пропустили всего 8 мячей, забив при этом 27.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Аргентина в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.48 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Заньоло, Скамакка, Инсинье.

Аргентина: Э. Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Акуна, Де Пауль, Родригес, Ло Чельсо, Месси, Л. Мартинес, Ди Мария.

1 июня, среда