Роберто МАНЧИНИ: «Аргентина была лучше Италии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в матче Финалиссимы-2022.

«В первом тайме мы допустили две ошибки в эпизодах с двумя пропущенными голами, но игра была сбалансированной. В тот момент им лучше удавалось держать мяч и хорошо его перемещать. Они были лучше.

Мы должны были попытаться забить гол и вернуться в игру, но во втором тайме мы сделали слишком мало, чтобы переломить ситуацию. У нас были моменты в первом тайме, которые мы должны были использовать», - сказал Манчини.