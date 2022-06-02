Роберто МАНЧИНИ: «Аргентина была лучше Италии»
Наставник сборной Италии – о поражении в Финалиссиме
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в матче Финалиссимы-2022.
«В первом тайме мы допустили две ошибки в эпизодах с двумя пропущенными голами, но игра была сбалансированной. В тот момент им лучше удавалось держать мяч и хорошо его перемещать. Они были лучше.
Мы должны были попытаться забить гол и вернуться в игру, но во втором тайме мы сделали слишком мало, чтобы переломить ситуацию. У нас были моменты в первом тайме, которые мы должны были использовать», - сказал Манчини.
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