В 2007 году еще юный и до конца нераскрывшийся Лионель Месси, который только начинал становиться легендой футбола, позировал с ребенком в раздевалке «Камп Ноу». Это была фотосессия для благотворительного календаря «Барселоны» в сотрудничестве с UNICEF.

Тогда Лео было всего 20 лет. Ребенок, которого купал Месси, сейчас является наиболее перспективным игроком мира.

Месси купал на этой фотографии Ламина Ямала. Сейчас юному испанцу 16 лет. 9 июля 2024 года Ламин оформил шедевр в ворота Франции в 1/2 финала Евро-2024, став самым молодым бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

Давно забытое фото Месси и Ямала снова начало гулять по просторам интернета после того, как отец Ламина опубликовал снимок в Instagram и подписал: «Начало двух легенд».

Фотографии сделал Джоан Монфорт, работающий внештатным фотографом для Associated Press. Съемки прошли после того, как UNICEF устроил розыгрыш в городе Матаро, где жила семья Ламина.

«Они зарегистрировались в лотерее, чтобы сфотографироваться на Камп Ноу с игроком Барсы. И они выиграли лотерею. Месси достаточно замкнутый парень, он застенчивый.

Он выходит из раздевалки и вдруг оказывается в другой раздевалке с пластиковой ванной, наполненной водой, и в ней ребенок. Это было сложно. Сначала он даже не знал, как его держать.

Только когда фотография снова завирусилась, я понял, что тот ребенок – это Ямал. Это очень увлекательно – быть связанным с чем-то, что вызвало такую ​​сенсацию. Честно говоря, это очень приятное ощущение», – рассказал Монфорт.

ФОТО. Как 16 лет назад Месси позировал с маленьким Ямалом на Камп Ноу

The Barça Foundation 2008 solidarity calendar, in collaboration with @sport and @unicef, featuring Leo Messi, Lamine Yamal, and other Barça players.



A special campaign to raise funds for UNICEF and for Barça

Foundation childhood protection programs. 💙❤️ pic.twitter.com/vlEblHOvW1