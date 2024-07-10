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  4. ФОТО. Как 16 лет назад Месси позировал с маленьким Ямалом на Камп Ноу
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 23:32 |
2895
2

ФОТО. Как 16 лет назад Месси позировал с маленьким Ямалом на Камп Ноу

Возможно, это будет самый легендарный снимок через несколько лет

10 июля 2024, 23:32 |
2895
2
ФОТО. Как 16 лет назад Месси позировал с маленьким Ямалом на Камп Ноу
Joan Monfort. Лионель Месси и маленький Ламин Ямал

В 2007 году еще юный и до конца нераскрывшийся Лионель Месси, который только начинал становиться легендой футбола, позировал с ребенком в раздевалке «Камп Ноу». Это была фотосессия для благотворительного календаря «Барселоны» в сотрудничестве с UNICEF.

Тогда Лео было всего 20 лет. Ребенок, которого купал Месси, сейчас является наиболее перспективным игроком мира.

Месси купал на этой фотографии Ламина Ямала. Сейчас юному испанцу 16 лет. 9 июля 2024 года Ламин оформил шедевр в ворота Франции в 1/2 финала Евро-2024, став самым молодым бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

Давно забытое фото Месси и Ямала снова начало гулять по просторам интернета после того, как отец Ламина опубликовал снимок в Instagram и подписал: «Начало двух легенд».

Фотографии сделал Джоан Монфорт, работающий внештатным фотографом для Associated Press. Съемки прошли после того, как UNICEF устроил розыгрыш в городе Матаро, где жила семья Ламина.

«Они зарегистрировались в лотерее, чтобы сфотографироваться на Камп Ноу с игроком Барсы. И они выиграли лотерею. Месси достаточно замкнутый парень, он застенчивый.

Он выходит из раздевалки и вдруг оказывается в другой раздевалке с пластиковой ванной, наполненной водой, и в ней ребенок. Это было сложно. Сначала он даже не знал, как его держать.

Только когда фотография снова завирусилась, я понял, что тот ребенок – это Ямал. Это очень увлекательно – быть связанным с чем-то, что вызвало такую ​​сенсацию. Честно говоря, это очень приятное ощущение», – рассказал Монфорт.

ФОТО. Как 16 лет назад Месси позировал с маленьким Ямалом на Камп Ноу

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Тепер Мессі може купати малюків за більший гонорар.
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+1
Русланчик Шевченко
Да хоть насрите,  он велик, и Месси, велек.. это вам не среди Пеле или Марадони выбирать.. 
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-1
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