Невероятный рекорд. 16-летний игрок забил на Чемпионате Европы

В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.



Испанский нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком, который забил гол в матче Евро. На 21-й минуте матча против французской сборной он отличился невероятным голом.



В момент забитого гола игроку было 16 лет и 362 дня. Ранее рекорд принадлежал польскому игроку Йорди Гомесу, забившему в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Испании. В тот момент ему было 18 лет и 4 дня.



Победитель этой пары встретится в финале с победителям матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

16 - Youngest players in history to score in EURO + World Cup:



1 - LAMINE YAMAL 🇪🇸 (16 years and 362 days).

2 - Pelé 🇧🇷 (17 years and 239 days)

3 - Manuel Rosas 🇲🇽 (18 years and 93 days)

4 - Gavi 🇪🇸 (18 years and 110 days)



