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  4. Невероятный рекорд. 16-летний игрок забил на Чемпионате Европы
Чемпионат Европы
09 июля 2024, 22:49 |
614
1

Невероятный рекорд. 16-летний игрок забил на Чемпионате Европы

Ламин Ямал отметился голом в матче с Францией

09 июля 2024, 22:49 |
614
1
Невероятный рекорд. 16-летний игрок забил на Чемпионате Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

Испанский нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком, который забил гол в матче Евро. На 21-й минуте матча против французской сборной он отличился невероятным голом.

В момент забитого гола игроку было 16 лет и 362 дня. Ранее рекорд принадлежал польскому игроку Йорди Гомесу, забившему в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Испании. В тот момент ему было 18 лет и 4 дня.

Победитель этой пары встретится в финале с победителям матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

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ВИДЕО. Шедевр Ямала и автогол. Испания шокировала Францию, забив дважды!
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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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Макс Максов
Та й гол неймовірний!
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