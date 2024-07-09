Испания – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Евро-2024
В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Альянц Арена». Время начала игры – 22:00 по Киеву.
Евро-2024. 1/2 финала
Мюнхен, 9 июня
Испания – Франция – 2:1 (матч продолжается)
Голы: Ямал, 20, Ольмо, 25 – Коло Муани, 9
(новость обновляется)
❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!
ГОЛ! 0:1 Коло Муани, 9 мин.
ГОЛ! 1:1 Ямал, 20 мин.
ГОЛ! 2:1 Ольмо, 25 мин.
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