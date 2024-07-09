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Чемпионат Европы
09 июля 2024, 22:35 | Обновлено 09 июля 2024, 22:54
1263
0

ВИДЕО. Шедевр Ямала и автогол. Испания шокировала Францию, забив дважды!

Ламин забил на 21-й, а уже на 25-й Жюль Кунде забил в свои ворота

09 июля 2024, 22:35 | Обновлено 09 июля 2024, 22:54
1263
0
ВИДЕО. Шедевр Ямала и автогол. Испания шокировала Францию, забив дважды!
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Альянц Арена». Время начала игры – 22:00 по Киеву.

Несмотря на быстрый гол французов на 8-й минуте, испанцы быстро сумели отыграться и выйти вперед.

На 21-й Ламин Ямал оформил шедевр дальним ударом, а уже на 25-й Жюль Кунде забил в свои ворота. Изначально УЕФА записал второй мяч испанцев на Кунде, однако потом переписал на Дани Ольмо.

❗️ ВИДЕО. Шедевр Ямала и автогол. Испания шокировала Францию, забив дважды!

ГОЛ! 1:1 Ямал, 20 мин.

ГОЛ! 2:1 Ольмо, 25 мин.

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Ламин Ямал сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу видео голов и обзор Испания - Франция Евро-2024 Дани Ольмо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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