В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

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Встреча проходит на стадионе «Альянц Арена». Время начала игры – 22:00 по Киеву.

Несмотря на быстрый гол французов на 8-й минуте, испанцы быстро сумели отыграться и выйти вперед.

На 21-й Ламин Ямал оформил шедевр дальним ударом, а уже на 25-й Жюль Кунде забил в свои ворота. Изначально УЕФА записал второй мяч испанцев на Кунде, однако потом переписал на Дани Ольмо.

❗️ ВИДЕО. Шедевр Ямала и автогол. Испания шокировала Францию, забив дважды!

ГОЛ! 1:1 Ямал, 20 мин.

ГОЛ! 2:1 Ольмо, 25 мин.