Стало известно, насколько серьезное повреждение у Дани Ольмо
Испанский полузащитник травмировал приводящую мышцу
26-летний испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо травмировался во время матча 27-го тура испанской Ла Лиги против «Осасуны» (3:0).
По информации издания AS, у Ольмо повреждение приводящей мышцы.
Источник сообщает, что предварительный медицинский осмотр игрока показал, что его травма не имеет серьезного характера, и он очень быстро восстановится.
Но в «Барселоне» еще проведут более тщательное обследование и лишь тогда смогут сказать, насколько выбыл полузащитник.
В этом сезоне Дани Ольмо провел за «каталонцев» 28 матчей и забил 8 голов.
Ранее Ганси Флик прокомментировал травму игрока.
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