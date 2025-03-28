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Испания
28 марта 2025, 03:16 | Обновлено 28 марта 2025, 03:30
103
0

Стало известно, насколько серьезное повреждение у Дани Ольмо

Испанский полузащитник травмировал приводящую мышцу

28 марта 2025, 03:16 | Обновлено 28 марта 2025, 03:30
103
0
Стало известно, насколько серьезное повреждение у Дани Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо травмировался во время матча 27-го тура испанской Ла Лиги против «Осасуны» (3:0).

По информации издания AS, у Ольмо повреждение приводящей мышцы.

Источник сообщает, что предварительный медицинский осмотр игрока показал, что его травма не имеет серьезного характера, и он очень быстро восстановится.

Но в «Барселоне» еще проведут более тщательное обследование и лишь тогда смогут сказать, насколько выбыл полузащитник.

В этом сезоне Дани Ольмо провел за «каталонцев» 28 матчей и забил 8 голов.

Ранее Ганси Флик прокомментировал травму игрока.

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Александр Сильченко Источник: AS
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