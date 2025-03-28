Стало известно, насколько серьезное повреждение у Дани Ольмо

26-летний испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо травмировался во время матча 27-го тура испанской Ла Лиги против «Осасуны» (3:0).

По информации издания AS, у Ольмо повреждение приводящей мышцы.

Источник сообщает, что предварительный медицинский осмотр игрока показал, что его травма не имеет серьезного характера, и он очень быстро восстановится.

Но в «Барселоне» еще проведут более тщательное обследование и лишь тогда смогут сказать, насколько выбыл полузащитник.

В этом сезоне Дани Ольмо провел за «каталонцев» 28 матчей и забил 8 голов.

Ранее Ганси Флик прокомментировал травму игрока.