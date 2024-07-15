Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024

Авторитетный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.

В рейтинге сменился лидер. Победитель Евро-2024 испанец Родри, который был признан лучшим игроком ЧЕ, поднялся на первое место и считается теперь главным фаворитом на Золотой мяч. Второе место в списке занимает бразилец Винисиус Жуниор из «Реала», третий – англичанин Джуд Беллингем, который также защищает цвета «королевского клуба».

В топ-5 ворвались испанец Дани Карвахаль из «Реала» и аргентинец Лаутаро Мартинес, который забил победный гол в финале Копа Америка.

Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» находится лишь на 13-м месте, а француз Килиан Мбаппе – 7-й. Аргентинец Лионель Месси из «Интер Майами» – 16-й, а для португальца Криштиану Роналду из клуба «Аль-Наср» места в списке не нашлось. Вундеркинд «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал разместился на 12-й позиции.

Ранее лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч.



Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024: