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15 июля 2024, 23:46 | Обновлено 15 июля 2024, 23:54
1625
2

Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024

Главным фаворитом теперь является испанец Родри

15 июля 2024, 23:46 | Обновлено 15 июля 2024, 23:54
1625
2
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
GOAL

Авторитетный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.

В рейтинге сменился лидер. Победитель Евро-2024 испанец Родри, который был признан лучшим игроком ЧЕ, поднялся на первое место и считается теперь главным фаворитом на Золотой мяч. Второе место в списке занимает бразилец Винисиус Жуниор из «Реала», третий – англичанин Джуд Беллингем, который также защищает цвета «королевского клуба».

В топ-5 ворвались испанец Дани Карвахаль из «Реала» и аргентинец Лаутаро Мартинес, который забил победный гол в финале Копа Америка.

Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» находится лишь на 13-м месте, а француз Килиан Мбаппе – 7-й. Аргентинец Лионель Месси из «Интер Майами» – 16-й, а для португальца Криштиану Роналду из клуба «Аль-Наср» места в списке не нашлось. Вундеркинд «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал разместился на 12-й позиции.

Ранее лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024:

  1. Родри («Манчестер Сити»)
  2. Винисиус Жуниор («Реал»)
  3. Джуд Беллингем («Реал»)
  4. Даниэль Карвахаль («Реал»)
  5. Лаутаро Мартинес («Интер»)
  6. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру)
  7. Килиан Мбаппе («Реал»)
  8. Гарри Кейн («Бавария»)
  9. Филип Фоден («Манчестер Сити»)
  10. Нико Уильямс («Атлетик»)
  11. Флориан Вирц («Байер»)
  12. Ламин Ямал («Барселона»)
  13. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
  14. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
  15. Альваро Мората («Атлетико»)
  16. Лионель Месси («Интер Майами»)
  17. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
  18. Дани Ольмо («РБ Лейпциг»)
  19. Букайо Сака («Арсенал»)
  20. Родриго («Реал»)
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Золотой мяч Лионель Месси Тони Кроос Гарри Кейн Килиан Мбаппе Фил Фоден Родриго Гоес Родри Лаутаро Мартинес Винисиус Жуниор Федерико Вальверде Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Букайо Сака Флориан Вирц Джамал Мусиала Ламин Ямал Goal.com
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Saar
Лаутаро-красава. Стільки голів наклепав! Інтер тримай його!
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Андрей⚒️
16 место чисто как постоянному клиенту 
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