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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 16:31 | Обновлено 15 июля 2024, 17:03
2331
0

Лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч

Родри считает, что Дани Карвахаль заслуживает наивысшую индивидуальную награду

15 июля 2024, 16:31 | Обновлено 15 июля 2024, 17:03
2331
0
Лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль и Родри

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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После матча полузащитник сборной Испании Родри, который получил награду лучшего игрока турнира, рассказал, кто должен был бы выиграть Золотой мяч 2024.

«Испанский футбол заслужил иметь обладателя Золотого мяча. Я хотел бы, чтобы Золотой мяч выиграл испанец, а кто именно выиграет эту награду – мне все равно. Слышал, что Дани Карвахаль заслуживает приз. Я горжусь тем, что делаю, мне приятно получать признание, но я приехал сюда, чтобы выиграть Евро», – сказал Родри.

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Дмитро Олійник Источник: ESPN
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