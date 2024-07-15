Лучший игрок Евро-2024 рассказал, кто должен получить Золотой мяч

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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После матча полузащитник сборной Испании Родри, который получил награду лучшего игрока турнира, рассказал, кто должен был бы выиграть Золотой мяч 2024.

«Испанский футбол заслужил иметь обладателя Золотого мяча. Я хотел бы, чтобы Золотой мяч выиграл испанец, а кто именно выиграет эту награду – мне все равно. Слышал, что Дани Карвахаль заслуживает приз. Я горжусь тем, что делаю, мне приятно получать признание, но я приехал сюда, чтобы выиграть Евро», – сказал Родри.