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  4. Виталий ВЕРНИДУБ: «Акцент на наигрывании основного состава? Пока что рано»
Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 01:52 |
54
0

Виталий ВЕРНИДУБ: «Акцент на наигрывании основного состава? Пока что рано»

Тренер криворожского «Кривбасса» прокомментировал товарищеский матч против «Сабаха»

16 июля 2024, 01:52 |
54
0
Виталий ВЕРНИДУБ: «Акцент на наигрывании основного состава? Пока что рано»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Тренер криворожского «Кривбасса» Виталий Вернидуб прокомментировал товарищеский матч против азербайджанского «Сабаха» (2:2).

– Виталий Юрьевич, довольны спаррингом?

– Сегодня посмотрели в деле почти всех наших футболистов, дали сыграть по тайму. Ведь нужно распределять нагрузку равномерно. Игрой довольны: ребята стараются, выкладываются на поле, а это самое главное. Потому что команда сейчас играет спарринги на фоне нагрузок.

– Как оцените уровень готовности команды к сезону на данный момент?

– Все идет по плану. Хочется пройти сезон ровно и успешно. Воскресенье – выходной в команде. Мы должны все проанализировать: что нам удалось за эти три матча, что – нет. И с понедельника с новыми силами приступить к работе.

– В заключительных трех спаррингах в Словении, можно сказать, что будете делать акцент на наигрывании основного состава на сезон?

– Идут сборы, пока еще много вопросов. С другой стороны, конечно, выбираем костяк, который будет играть в официальных матчах. Самое главное, чтобы все были здоровы, и у нас, тренеров, «болела голова», кого выбрать на игру.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Сабах Баку контрольные матчи УПЛ Виталий Вернидуб
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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