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Чемпионат Европы
14 июля 2024, 15:34 | Обновлено 14 июля 2024, 15:35
262
0

ВИДЕО. Слова Саутгейта и Кейна перед финалом Евро-2024 Англия – Испания

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени

14 июля 2024, 15:34 | Обновлено 14 июля 2024, 15:35
262
0
ВИДЕО. Слова Саутгейта и Кейна перед финалом Евро-2024 Англия – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

14 июля в 22:00 по киевскому времени на знаменитом берлинском «Олимпиаштадионе» состоится главный поединок Евро-2024: финал.

В схватке за континентальную корону сойдутся трехкратный чемпион Европы Испания и финалист прошлого Евро Англия. Соперников рассудит Франсуа Летексье из Франции.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта и Гарри Кейна.

Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024

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сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт Евро-2024 Испания - Англия Гарри Кейн пресс-конференция видео
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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