ВИДЕО. Слова Саутгейта и Кейна перед финалом Евро-2024 Англия – Испания

14 июля в 22:00 по киевскому времени на знаменитом берлинском «Олимпиаштадионе» состоится главный поединок Евро-2024: финал.

В схватке за континентальную корону сойдутся трехкратный чемпион Европы Испания и финалист прошлого Евро Англия. Соперников рассудит Франсуа Летексье из Франции.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта и Гарри Кейна.

Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024