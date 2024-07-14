Чемпионат Европы14 июля 2024, 15:34 | Обновлено 14 июля 2024, 15:35
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ВИДЕО. Слова Саутгейта и Кейна перед финалом Евро-2024 Англия – Испания
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени
14 июля 2024, 15:34 | Обновлено 14 июля 2024, 15:35
262
0
14 июля в 22:00 по киевскому времени на знаменитом берлинском «Олимпиаштадионе» состоится главный поединок Евро-2024: финал.
В схватке за континентальную корону сойдутся трехкратный чемпион Европы Испания и финалист прошлого Евро Англия. Соперников рассудит Франсуа Летексье из Франции.
Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта и Гарри Кейна.
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