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16 июля 2024, 01:41 | Обновлено 16 июля 2024, 01:42
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля

Важные события во всех видах спорта

16 июля 2024, 01:41 | Обновлено 16 июля 2024, 01:42
20
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
УАФ

Во вторник, 16 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 ХИК – Паневежис

Favbet 1.21 – 7.60 – 13.00

20:00 Украина (Ж) – Хорватия (Ж)

Favbet 1.41 – 4.10 – 6.99

20:30 ФКСБ – Виртус

Favbet 1.02 – 34.00 – 55.00

22:00 Дечич – Нью-Сейнтс

Favbet 3.58 – 3.97 – 1.99

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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