ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля

Во вторник, 16 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 ХИК – Паневежис

1.21 – 7.60 – 13.00

20:00 Украина (Ж) – Хорватия (Ж)

1.41 – 4.10 – 6.99

20:30 ФКСБ – Виртус

1.02 – 34.00 – 55.00

22:00 Дечич – Нью-Сейнтс

3.58 – 3.97 – 1.99