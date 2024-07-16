Другие новости16 июля 2024, 01:41 | Обновлено 16 июля 2024, 01:42
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
Важные события во всех видах спорта
16 июля 2024, 01:41 | Обновлено 16 июля 2024, 01:42
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Во вторник, 16 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 ХИК – Паневежис
20:00 Украина (Ж) – Хорватия (Ж)
20:30 ФКСБ – Виртус
22:00 Дечич – Нью-Сейнтс
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