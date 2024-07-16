Гонка на Итоговый турнир WTA 2024. Известна первая участница, где украинки?

Первая ракетка мира Ига Свентек благодаря феноменальной игре до Уимблдона-2024 первой гарантировала участие на Итоговом турнире WTA 2024.

Полька уже набрала 7465 очков. Сейчас порог квалификации составляет 6845 пунктов. К слову, в прошлом году Каролине Муховой хватило 3650 баллов, чтобы выступить на WTA Finals. Правда, чешка в итоге не сыграла в Канкуне (Мексика), ее заменила Мария Саккари.

В топ-3 в Live-гонке WTA находятся Елена Рыбакина и Жасмин Паолини: 4901 и 4505 очков соответственно.

Что касается представительниц Украины, то сразу три теннисистки занимают позиции в топ-20: Марта Костюк (14-я, 1897), Элина Свитолина (18-я, 1519) и Даяна Ястремская (20-я, 1502).

На Итоговый турнир WTA 2024 квалифицируются 8 теннисисток по итогам сезона. Соревнования пройдут в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Даты проведения: 2–9 ноября.

Топ-20 теннисисток в гонке на WTA Finals 2024: