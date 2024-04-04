ОФИЦИАЛЬНО. Новая Мекка спорта. WTA Finals переезжает в Саудовскую Аравию
Призовой фонд в 2024-м году составит 15,25 миллиона долларов
Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, примет следующие три розыгрыша турнира WTA Finals в 2024-2026 годах.
Соглашение с Саудовской федерацией тенниса обеспечит рекордный призовой фонд в размере 15,25 миллиона долларов в 2024 году (в прошлом году было $9 млн) с последующим увеличением в 2025 и 2026 годах.
Итоговый турнир WTA в текущем сезоне состоится со 2 по 9 ноября. В нем примут участие 8 лучших игроков в одиночном разряде, а также лучшие дуэты.
WTA сообщает, что выбор места проведения длился несколько месяцев и включал в себя анализ нескольких заявок из разных регионов и взаимодействие с игроками.
Критерия выбора места проведения были такими:
- Способность обеспечить и финансировать мероприятие мирового класса для игроков и болельщиков
- Поддержка амбиций WTA по значительному увеличению призовых денег
- Сила приверженности делу развития финальных турниров WTA и всего спорта в целом.
Отметим, что в 2023-м году в Джидде провели турнир Next Generation ATP Finals.
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