ОФИЦИАЛЬНО. Новая Мекка спорта. WTA Finals переезжает в Саудовскую Аравию

Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, примет следующие три розыгрыша турнира WTA Finals в 2024-2026 годах.

Соглашение с Саудовской федерацией тенниса обеспечит рекордный призовой фонд в размере 15,25 миллиона долларов в 2024 году (в прошлом году было $9 млн) с последующим увеличением в 2025 и 2026 годах.

Итоговый турнир WTA в текущем сезоне состоится со 2 по 9 ноября. В нем примут участие 8 лучших игроков в одиночном разряде, а также лучшие дуэты.

WTA сообщает, что выбор места проведения длился несколько месяцев и включал в себя анализ нескольких заявок из разных регионов и взаимодействие с игроками.

Критерия выбора места проведения были такими:

Способность обеспечить и финансировать мероприятие мирового класса для игроков и болельщиков

Поддержка амбиций WTA по значительному увеличению призовых денег

Сила приверженности делу развития финальных турниров WTA и всего спорта в целом.

Отметим, что в 2023-м году в Джидде провели турнир Next Generation ATP Finals.