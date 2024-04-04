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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новая Мекка спорта. WTA Finals переезжает в Саудовскую Аравию
WTA
04 апреля 2024, 15:20 | Обновлено 04 апреля 2024, 15:34
115
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новая Мекка спорта. WTA Finals переезжает в Саудовскую Аравию

Призовой фонд в 2024-м году составит 15,25 миллиона долларов

04 апреля 2024, 15:20 | Обновлено 04 апреля 2024, 15:34
115
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новая Мекка спорта. WTA Finals переезжает в Саудовскую Аравию
WTA

Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, примет следующие три розыгрыша турнира WTA Finals в 2024-2026 годах.

Соглашение с Саудовской федерацией тенниса обеспечит рекордный призовой фонд в размере 15,25 миллиона долларов в 2024 году (в прошлом году было $9 млн) с последующим увеличением в 2025 и 2026 годах.

Итоговый турнир WTA в текущем сезоне состоится со 2 по 9 ноября. В нем примут участие 8 лучших игроков в одиночном разряде, а также лучшие дуэты.

WTA сообщает, что выбор места проведения длился несколько месяцев и включал в себя анализ нескольких заявок из разных регионов и взаимодействие с игроками.

Критерия выбора места проведения были такими:

  • Способность обеспечить и финансировать мероприятие мирового класса для игроков и болельщиков
  • Поддержка амбиций WTA по значительному увеличению призовых денег
  • Сила приверженности делу развития финальных турниров WTA и всего спорта в целом.

Отметим, что в 2023-м году в Джидде провели турнир Next Generation ATP Finals.

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Итоговый турнир WTA Саудовская Аравия WTA
Источник WTA
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