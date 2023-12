Наследник Джоковича. Определен победитель молодежного Итогового турнира

2 декабря состоялся финальный матч молодежного турнира АТР 2023, который проходит на хардовых покрытиях в помещении в Джидде (Саудовская Аравия).

В финале соревнований сербский теннисист Хамад Меджедович (АТР 110) обыграл Артура Фиса (Франция, ATP 36) в 5 сетах за 2 часа и 14 минут.

Next Gen ATP Finals 2023. Финал

Артур Фис (Франция) – Хамад Меджедович (Сербия) – 4:3 (8:6), 1:4, 2:4, 4:3 (11:9), 1:4

Это была первая встреча теннисистов.

Для 20-летнего Хамада Меджедовича, дебютировавшего в профессиональном туре в 2021 году, это первый титул на уровне ATP.

На молодежном Итоговом турнире Медждедович выиграл все 5 матчей.

Интересно, что ранее соотечественник Хамада Новак Джокович стал победителем Итогового турнира АТР 2023.

Remember the name 🏆@MedjedovicHamad defeats Arthur Fils 3-4(6), 4-1, 4-2, 3-4(9), 4-1 to salute in Jeddah.#NextGenATPFinals pic.twitter.com/awUMFCPYkL