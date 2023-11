Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP, взяв реванш у Синнера

19 ноября состоялся финальный матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 4) не смог во второй раз за неделю обыграть первую ракетку мира Новака Джоковича (Сербия).

Итоговый турнир АТР.

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 6:3, 6:3

Это была 6-я встреча теннисистов. Счет стал 5:1 в пользу Новака.

Новак и Янник играли между собой во 2-м туре Зеленой группы, тогда в трех сетах победу праздновал итальянский теннисист. Любопытно, что в третьем туре Синнер мог проиграть Хольгеру Руне и отцепить Новака, но добыл победу в трех партиях.

Джокович защитил свой прошлогодний титул, теперь на его счету рекордные 7 побед на итоговом чемпионате. Серб всего дважды проигрывал на этом турнире в поединке за титул.

После того, как Новак выиграл стартовый матч на АТР Finals у Хольгера Руне, стало известно, что он в восьмой раз завершит год в статусе первого номера. Это рекордный показатель.

