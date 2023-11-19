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  4. Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP, взяв реванш у Синнера
ATP
19 ноября 2023, 20:57 | Обновлено 19 ноября 2023, 21:59
3072
20

Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP, взяв реванш у Синнера

Янник не воспользовался тактической возможностью не пустить Новака в плей-офф и проиграл титул

19 ноября 2023, 20:57 | Обновлено 19 ноября 2023, 21:59
3072
20
Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP, взяв реванш у Синнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

19 ноября состоялся финальный матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 4) не смог во второй раз за неделю обыграть первую ракетку мира Новака Джоковича (Сербия).

Итоговый турнир АТР.
Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 6:3, 6:3

Это была 6-я встреча теннисистов. Счет стал 5:1 в пользу Новака.

Новак и Янник играли между собой во 2-м туре Зеленой группы, тогда в трех сетах победу праздновал итальянский теннисист. Любопытно, что в третьем туре Синнер мог проиграть Хольгеру Руне и отцепить Новака, но добыл победу в трех партиях.

Джокович защитил свой прошлогодний титул, теперь на его счету рекордные 7 побед на итоговом чемпионате. Серб всего дважды проигрывал на этом турнире в поединке за титул.

После того, как Новак выиграл стартовый матч на АТР Finals у Хольгера Руне, стало известно, что он в восьмой раз завершит год в статусе первого номера. Это рекордный показатель.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Итоговый турнир ATP Новак Джокович Янник Синнер
Источник Sport.ua
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Комментарии 20
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Stanislav Matusevych
Наскільки Джокович підрусняве лайно, настільки ж видатний тенісист. 36 років, а що ти з ним зробиш? Вітати не буду, але ж все абсолютно заслужено.
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+2
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Олексій Олексієв
Все закономірно. Справжніх конкурентів(окрім Федерера та Надаляд, за винятком деяких турнірів, зараз у Ноле немає. Молоді ще потрібно набирати досвіду.
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+2
introvert
Ну що ж, результат читався. Було видно, що якщо Джокович лише додає по ходу турніру, то Сіннер, навпаки, видихається і збавляє. Тож усе закономірно.
Хоча у першому сеті був цікавий момент, коли суддівська помилка допомогла сербу зробити перший брейк. Далекий від думки, що він став вирішальним у матчі, але на долю першого сету точно вплинув. Хтозна, чи так би гладко все пішло далі у Новака і так стрімко під укіс у Янніка, якби не та незарахована лінія.
Так, серб ментальний монстр і машина для відбивання м`ячів, але італієць не показав і п`ятдесяти відсотків від тієї гри, що у їх попередній зустрічі. А шкода, бо фінал вийшов нецікавим і відверто не виправдав покладених на нього сподівань.
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+2
Viktor Tsimakouridze
два рази в одному турнірі перемогти серба на данний день не можливо, 
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+2
vvm2068
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0
Michael Savchyn
Сятив би ся той ватнічєґґ
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