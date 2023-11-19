Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP, взяв реванш у Синнера
Янник не воспользовался тактической возможностью не пустить Новака в плей-офф и проиграл титул
19 ноября состоялся финальный матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).
Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 4) не смог во второй раз за неделю обыграть первую ракетку мира Новака Джоковича (Сербия).
Итоговый турнир АТР.
Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 6:3, 6:3
Это была 6-я встреча теннисистов. Счет стал 5:1 в пользу Новака.
Новак и Янник играли между собой во 2-м туре Зеленой группы, тогда в трех сетах победу праздновал итальянский теннисист. Любопытно, что в третьем туре Синнер мог проиграть Хольгеру Руне и отцепить Новака, но добыл победу в трех партиях.
Джокович защитил свой прошлогодний титул, теперь на его счету рекордные 7 побед на итоговом чемпионате. Серб всего дважды проигрывал на этом турнире в поединке за титул.
После того, как Новак выиграл стартовый матч на АТР Finals у Хольгера Руне, стало известно, что он в восьмой раз завершит год в статусе первого номера. Это рекордный показатель.
NO FEAR.— Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2023
NO WEAKNESS.
NO LIMIT.
NOVAK. 👑@DjokerNole defeats Sinner 6-3 6-3 to win his SEVENTH #NIttoATPFinals title!!! pic.twitter.com/IzzNqvgyEk
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Хоча у першому сеті був цікавий момент, коли суддівська помилка допомогла сербу зробити перший брейк. Далекий від думки, що він став вирішальним у матчі, але на долю першого сету точно вплинув. Хтозна, чи так би гладко все пішло далі у Новака і так стрімко під укіс у Янніка, якби не та незарахована лінія.
Так, серб ментальний монстр і машина для відбивання м`ячів, але італієць не показав і п`ятдесяти відсотків від тієї гри, що у їх попередній зустрічі. А шкода, бо фінал вийшов нецікавим і відверто не виправдав покладених на нього сподівань.