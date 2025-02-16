Карлос Алькарас отреагировал на дисквалификацию Синнера

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) ответил на вопросы журналистов о дисквалификации Янника Синнера (АТР 1) на три месяца:

– Янника Синнера не будет на турнире в Дохе. Что вы думаете о его соглашении с WADA касательно дисквалификации?

– Я мало что могу сказать. Будет он в Дохе или нет, на нас не влияет. Мы продолжаем фокусироваться на себе и своих целях.

– Без него статус первой ракетки может стать более реальной для вас. Считаете ли вы, что это возможность для вас?

– Вершина рейтинга – это всегда моя цель. Как я уже сказал, отсутствие Янника ничего для нас не меняет. Мы стараемся совершенствоваться в своей области и концентрируемся на продолжении работы, чтобы достичь первого номера.

17 февраля в Дохе стартует турнир АТР 500. Синнер из-за дисквалификации не сможет принять участия на соревнованиях в Катаре, а Карлос получил первый номер посева.