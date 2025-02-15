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ATP
15 февраля 2025, 17:23 | Обновлено 15 февраля 2025, 17:30
223
0

Без Синнера и Монфиса. Кто для Алькараса, Новака? Жеребьевка АТР 500 в Дохе

С 17 по 22 февраля в Катаре пройдет пятисотник, Карлос – первый сеяный

15 февраля 2025, 17:23 | Обновлено 15 февраля 2025, 17:30
223
0
Без Синнера и Монфиса. Кто для Алькараса, Новака? Жеребьевка АТР 500 в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

15 февраля состоялась жеребьевка хардового турнира АТР 500 в Дохе (Катар).

Первым сеяным будет испанец Карлос Алькарас. Испанец на старте пятисотника встретится с Марином Чиличем.

Должен был сыграть в Катаре и Янник Синнер, однако из-за дисквалификации он пропустит эти соревнования, как и последующие турниры до мая.

Вторая ракетка турнира – Алекс де Минаур. Австралиец в первом раунде выйдет на корт против Романа Сафиуллина.

Выступит в Дохе и Новак Джокович, для которого это будет первый турнир после травмы в полуфинале Australian Open. Его первый соперник – Маттео Берреттини.

В Катаре не сыграет Гаэль Монфис, который обещал восстановиться. Теперь следующим возможным турниром для мужа Элины Свитолиной будет АТР 500 в Дубае.

Пятисотник в Дохе пройдет с 17 по 22 февраля. Действующий чемпион – Карен Хачанов.

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Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Алекс де Минаур Гаэль Монфис Янник Синнер ATP Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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