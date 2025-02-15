Без Синнера и Монфиса. Кто для Алькараса, Новака? Жеребьевка АТР 500 в Дохе
С 17 по 22 февраля в Катаре пройдет пятисотник, Карлос – первый сеяный
15 февраля состоялась жеребьевка хардового турнира АТР 500 в Дохе (Катар).
Первым сеяным будет испанец Карлос Алькарас. Испанец на старте пятисотника встретится с Марином Чиличем.
Должен был сыграть в Катаре и Янник Синнер, однако из-за дисквалификации он пропустит эти соревнования, как и последующие турниры до мая.
Вторая ракетка турнира – Алекс де Минаур. Австралиец в первом раунде выйдет на корт против Романа Сафиуллина.
Выступит в Дохе и Новак Джокович, для которого это будет первый турнир после травмы в полуфинале Australian Open. Его первый соперник – Маттео Берреттини.
В Катаре не сыграет Гаэль Монфис, который обещал восстановиться. Теперь следующим возможным турниром для мужа Элины Свитолиной будет АТР 500 в Дубае.
Пятисотник в Дохе пройдет с 17 по 22 февраля. Действующий чемпион – Карен Хачанов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гильерме все еще остается целью клуба
Всеволод Романенко вспомнил период адаптации Евгения Хачериди в «Волыни»