Без Синнера и Монфиса. Кто для Алькараса, Новака? Жеребьевка АТР 500 в Дохе

15 февраля состоялась жеребьевка хардового турнира АТР 500 в Дохе (Катар).

Первым сеяным будет испанец Карлос Алькарас. Испанец на старте пятисотника встретится с Марином Чиличем.

Должен был сыграть в Катаре и Янник Синнер, однако из-за дисквалификации он пропустит эти соревнования, как и последующие турниры до мая.

Вторая ракетка турнира – Алекс де Минаур. Австралиец в первом раунде выйдет на корт против Романа Сафиуллина.

Выступит в Дохе и Новак Джокович, для которого это будет первый турнир после травмы в полуфинале Australian Open. Его первый соперник – Маттео Берреттини.

В Катаре не сыграет Гаэль Монфис, который обещал восстановиться. Теперь следующим возможным турниром для мужа Элины Свитолиной будет АТР 500 в Дубае.

Пятисотник в Дохе пройдет с 17 по 22 февраля. Действующий чемпион – Карен Хачанов.