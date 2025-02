Ник КИРЬОС: «Печальный день для тенниса. Справедливости не существует»

Австралийский шоумен и главный хейтер Янника Синнера Ник Кирьос отреагировал на дисквалификацию первой ракетки мира:

«Максимально изворотливо. WADA сначала говорит, что будет дисквалификация на 1–2 года. Конечно, команда Синнера сделала все возможное чтобы получить это отстранение на 3 месяца – никаких упущенных титулов и призовых. Виновен или нет? Печальный день для тенниса, справедливости в нем просто не существует.

Я знаю многих игроков, которые разделяют мое мнение, поэтому мы думаем провести серию прямых эфиров на следующей неделе, чтобы все обсудить. Скоро объявим точное время», – написал Кириос.

So wada come out and say it would be a 1-2 year ban. Obviously sinners team have done everything in their power to just go ahead and take a 3 month ban, no titles lost, no prize money lost. Guilty or not? Sad day for tennis. Fairness in tennis does not exist.