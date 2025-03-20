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  4. Где Джокович? Известны имена 12 игроков, которые подали в суд на ATP и WTA
ATP
20 марта 2025, 06:10 |
410
0

Где Джокович? Известны имена 12 игроков, которые подали в суд на ATP и WTA

Издание The Guardian поделилось фамилиями истцов, которые пошли против организаций

20 марта 2025, 06:10 |
410
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Где Джокович? Известны имена 12 игроков, которые подали в суд на ATP и WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Вашек Поспишил

18 марта Ассоциация профессиональных теннисистов подала ряд судебных исков против ATP, WTA, ITF и ITIA:

  • сговор с целью ограничения призовых;
  • «неприемлимая» система рейтингов, которая, среди прочего, диктует, в каких турнирах может участвовать игрок;
  • навязывание «неустойчивой» системы рейтингов;
  • пренебрежение к здоровью и благополучию игроков;
  • финансовая эксплуатация и нарушения права на неприкосновенность частной жизни, о чем свидетельствуют случайные тесты на допинг и конфискация мобильных телефонов игроков с целью их досмотра.

В АТР и WTA уже ответили PTPA, отбросив все обвинения. Организации будут отстаивать свою позицию и уверены, что PTPA, организованной Новака Джоковичем и Вашеком Поспишилом, ничего этим не добьется.

Издание The Guardian назвало фамилии 12 игроков, которые выступили в качестве истцов в этих судебных исках:

  • Вашек Поспишил (Канада);
  • Ник Кирьос (Австралия);
  • Рейлли Опелка (США;
  • Теннис Сандгрен (США);
  • Джон-Патрик Смит (Австралия);
  • Ноа Рубин (США);
  • Анастасия Родионова (Австралия);
  • Николь Мелихар (США);
  • Сорана Кырстя (Румыния);
  • Варвара Грачева (Франция);
  • Чжэн Сайсай (Китай);
  • Алдила Сутджиади (Индонезия).
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ATP ITF суд судебный иск Вашек Поспишил WTA Новак Джокович ITIA Ник Кирьос Рейлли Опелка Теннис Сандгрен Анастасия Родионова Николь Мелихар Сорана Кырстя Варвара Грачева Чжэн Сайсай Алдила Сутджиади
Даниил Агарков Источник: The Guardian
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