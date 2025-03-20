ATP20 марта 2025, 06:10 |
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Где Джокович? Известны имена 12 игроков, которые подали в суд на ATP и WTA
Издание The Guardian поделилось фамилиями истцов, которые пошли против организаций
20 марта 2025, 06:10 |
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18 марта Ассоциация профессиональных теннисистов подала ряд судебных исков против ATP, WTA, ITF и ITIA:
- сговор с целью ограничения призовых;
- «неприемлимая» система рейтингов, которая, среди прочего, диктует, в каких турнирах может участвовать игрок;
- навязывание «неустойчивой» системы рейтингов;
- пренебрежение к здоровью и благополучию игроков;
- финансовая эксплуатация и нарушения права на неприкосновенность частной жизни, о чем свидетельствуют случайные тесты на допинг и конфискация мобильных телефонов игроков с целью их досмотра.
В АТР и WTA уже ответили PTPA, отбросив все обвинения. Организации будут отстаивать свою позицию и уверены, что PTPA, организованной Новака Джоковичем и Вашеком Поспишилом, ничего этим не добьется.
Издание The Guardian назвало фамилии 12 игроков, которые выступили в качестве истцов в этих судебных исках:
- Вашек Поспишил (Канада);
- Ник Кирьос (Австралия);
- Рейлли Опелка (США;
- Теннис Сандгрен (США);
- Джон-Патрик Смит (Австралия);
- Ноа Рубин (США);
- Анастасия Родионова (Австралия);
- Николь Мелихар (США);
- Сорана Кырстя (Румыния);
- Варвара Грачева (Франция);
- Чжэн Сайсай (Китай);
- Алдила Сутджиади (Индонезия).
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