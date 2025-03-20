Где Джокович? Известны имена 12 игроков, которые подали в суд на ATP и WTA

18 марта Ассоциация профессиональных теннисистов подала ряд судебных исков против ATP, WTA, ITF и ITIA:

сговор с целью ограничения призовых;

«неприемлимая» система рейтингов, которая, среди прочего, диктует, в каких турнирах может участвовать игрок;

навязывание «неустойчивой» системы рейтингов;

пренебрежение к здоровью и благополучию игроков;

финансовая эксплуатация и нарушения права на неприкосновенность частной жизни, о чем свидетельствуют случайные тесты на допинг и конфискация мобильных телефонов игроков с целью их досмотра.

В АТР и WTA уже ответили PTPA, отбросив все обвинения. Организации будут отстаивать свою позицию и уверены, что PTPA, организованной Новака Джоковичем и Вашеком Поспишилом, ничего этим не добьется.

Издание The Guardian назвало фамилии 12 игроков, которые выступили в качестве истцов в этих судебных исках: