Не удивлены: «дело беспочвенно». Реакция ATP и WTA на судебный иск PTPA

18 марта Ассоциация профессиональных теннисистов подала ряд судебных исков против ATP, WTA, ITF и ITIA.

PTPA обвинила организации в «коррумпированной, незаконной и оскорбительной системе», в частности затронув темы сговора с целью ограничения призовых, «неприемлемой» системы рейтингов, пренебрежение к здоровью игроков и нарушения личного пространства теннисистов / теннисисток.

В ATP и WTA уже отреагировали на судебный иск PTPA, настойчиво отвергнув все обвинения и заявив, что организации будут отстаивать свои позици.

Ответ ATP:

«С момента создания ATP Tour в 1990 году ATP играет ведущую роль в глобальном росте мужского профессионального тенниса. На протяжении более чем трех десятилетий структура управления ATP 50/50 обеспечивала игрокам и турнирам равный голос в формировании направления спорта на самом высоком уровне.

Последние годы принесли с собой преобразующие изменения для игроков. Введение формулы призового фонда, рекордные призовые фонды и новые и расширенные бонусные фонды способствовали значительному увеличению компенсаций игрокам (на 70 миллионов долларов за последние пять лет). Введение ежегодных независимых аудитов дало игрокам полную прозрачность в отношении финансовых показателей турниров на мероприятиях ATP. Базовая программа ATP ввела минимальный гарантированный доход для 250 лучших игроков в одиночном разряде, обеспечив беспрецедентную финансовую безопасность в профессиональном теннисе.

Взносы в пенсионный фонд игроков резко возросли, а призовые фонды на турнирах ATP Challenger Tour выросли более чем вдвое, что подтверждает приверженность ATP укреплению карьерного пути игроков.

Эти достижения были достигнуты благодаря структуре управления ATP, где каждое ключевое решение принималось с участием игроков и их избранных представителей. Между тем, игроки — как независимые подрядчики — сохранили обширный контроль над своими графиками, что позволяет им гибко соревноваться, тренироваться и монетизировать свою карьеру так, как они считают нужным.

В то время как ATP по-прежнему сосредоточена на проведении реформ, которые приносят пользу игрокам на разных уровнях, PTPA последовательно выбирает разделение и отвлечение посредством дезинформации вместо прогресса. Спустя пять лет с момента своего создания в 2020 году PTPA изо всех сил пытается установить значимую роль в теннисе, что делает ее решение подать в суд на данном этапе неудивительным.

Мы решительно отвергаем предпосылки претензий PTPA, считаем, что дело полностью беспочвенно, и будем решительно отстаивать свою позицию. ATP по-прежнему стремится работать в лучших интересах игры — в направлении постоянного роста, финансовой стабильности и наилучшего будущего для наших игроков, турниров и болельщиков».

ATP statement on PTPA lawsuit. https://t.co/zPMMPVn1D6 — ATP Tour (@atptour) March 18, 2025

Ответ WTA:

«Действия PTPA достойны сожаления и ошибочны, и мы будем решительно защищать свою позицию в надлежащее время.

WTA — некоммерческая организация с членским составом, которая существует для продвижения женского тенниса от имени игроков, турниров и болельщиков. Игроки WTA, как равноправные члены наряду с турнирами, имеют существенный и влиятельный голос в управлении WTA. Каждое решение, принимаемое на уровне Совета WTA, включает вклад игроков через их избранных представителей в Совете, а спортсмены получают существенные финансовые вознаграждения и другие выгоды от участия в WTA.

Именно эта модель управления, поддерживаемая поколениями спортсменов, позволила WTA достичь значительного прогресса в интересах наших игроков. Среди многих примеров, в последние годы мы взяли на себя обязательство увеличить компенсацию игрокам на 400 миллионов долларов, наметили путь к равной оплате на наших основных мероприятиях WTA, обеспечили новые инвестиции для стимулирования долгосрочного роста спорта и запустили первые комплексные пособия по беременности и родам для независимых, самозанятых спортсменок в истории женского спорта.

WTA полностью привержена дальнейшему развитию и совершенствованию структуры и деятельности профессионального женского тенниса, внимательно прислушиваясь, как всегда, к мнению наших игроков. Оспаривание этого безосновательного судебного дела отнимает время, внимание и ресурсы от нашей основной миссии в ущерб нашим игрокам и спорту в целом».