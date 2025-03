«Сбросили бомбу». PTPA, созданная Джоковичем, подала в суд на ATP, WTA, ITF

Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA) сегодня утром, 18 марта, опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о том, что подала ряд судебных исков против «картеля» органов, управляющих теннисом, которые обвиняются в создании «коррумпированной, незаконной и оскорбительной системы», которая равносильна монополии.

В число ответчиков входят все основные руководящие органы в этом виде спорта: Международная федерация тенниса (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Последнее курирует антидопинговые и антикоррупционные усилия в игре.

«Теннис сломан», — заявил в пресс-релизе Ахмад Нассар, исполнительный директор PTPA. «За гламурным фасадом, который продвигают ассоциации, игроки оказались в ловушке несправедливой системы, которая эксплуатирует их талант, подавляет их доходы и ставит под угрозу их здоровье и безопасность. Мы исчерпали все возможности для реформы посредством диалога, и руководящие органы не оставили нам иного выбора, кроме как добиваться ответственности через суд».

Ассоциация PTPA была основана в 2019 году Новаком Джоковичем и канадцем Вашеком Поспишилом. Их миссия состояла в том, чтобы создать ассоциацию, посвященную исключительно благополучию и интересам игроков в профессии, которая не допускает профсоюзов. С начала Открытой эры профессиональный теннис управлялся различными партнерствами между игроками, турнирами и администраторами из названных ответчиков.

Истцы утверждают, что ответчики «действуют как картель, применяя ряд драконовских, взаимосвязанных антиконкурентных ограничений и злоупотреблений». Утверждается, что эти усилия включают сговор с целью снижения конкуренции, что позволяет картелю выплачивать «искусственно заниженную компенсацию» игрокам и не допускать на рынок потенциальных конкурентов.

Судебные иски на ATP, WTA, ITIA и ITF от PTPA:

Издание Tennis.com отмечает, что PTPA сбросили бомбу на ATP, WTA, ITF и ITIA. Это может быть первый серьезный шаг в новой борьбе в виде спорта, известном своими конфликтами.

