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  4. «Сбросили бомбу». PTPA, созданная Джоковичем, подала в суд на ATP, WTA, ITF
ATP
18 марта 2025, 17:40 |
810
1

«Сбросили бомбу». PTPA, созданная Джоковичем, подала в суд на ATP, WTA, ITF

Обвинения: использования «коррумпированной, незаконной и оскорбительной системы»

18 марта 2025, 17:40 |
810
1
«Сбросили бомбу». PTPA, созданная Джоковичем, подала в суд на ATP, WTA, ITF
PTPA

Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA) сегодня утром, 18 марта, опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о том, что подала ряд судебных исков против «картеля» органов, управляющих теннисом, которые обвиняются в создании «коррумпированной, незаконной и оскорбительной системы», которая равносильна монополии.

В число ответчиков входят все основные руководящие органы в этом виде спорта: Международная федерация тенниса (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Последнее курирует антидопинговые и антикоррупционные усилия в игре.

«Теннис сломан», — заявил в пресс-релизе Ахмад Нассар, исполнительный директор PTPA. «За гламурным фасадом, который продвигают ассоциации, игроки оказались в ловушке несправедливой системы, которая эксплуатирует их талант, подавляет их доходы и ставит под угрозу их здоровье и безопасность. Мы исчерпали все возможности для реформы посредством диалога, и руководящие органы не оставили нам иного выбора, кроме как добиваться ответственности через суд».

Ассоциация PTPA была основана в 2019 году Новаком Джоковичем и канадцем Вашеком Поспишилом. Их миссия состояла в том, чтобы создать ассоциацию, посвященную исключительно благополучию и интересам игроков в профессии, которая не допускает профсоюзов. С начала Открытой эры профессиональный теннис управлялся различными партнерствами между игроками, турнирами и администраторами из названных ответчиков.

Истцы утверждают, что ответчики «действуют как картель, применяя ряд драконовских, взаимосвязанных антиконкурентных ограничений и злоупотреблений». Утверждается, что эти усилия включают сговор с целью снижения конкуренции, что позволяет картелю выплачивать «искусственно заниженную компенсацию» игрокам и не допускать на рынок потенциальных конкурентов.

Судебные иски на ATP, WTA, ITIA и ITF от PTPA:

  • сговор с целью ограничения призовых;
  • «неприемлимая» система рейтингов, которая, среди прочего, диктует, в каких турнирах может участвовать игрок;
  • навязывание «неустойчивой» системы рейтингов;
  • пренебрежение к здоровью и благополучию игроков;
  • финансовая эксплуатация и нарушения права на неприкосновенность частной жизни, о чем свидетельствуют случайные тесты на допинг и конфискация мобильных телефонов игроков с целью их досмотра.

Издание Tennis.com отмечает, что PTPA сбросили бомбу на ATP, WTA, ITF и ITIA. Это может быть первый серьезный шаг в новой борьбе в виде спорта, известном своими конфликтами.

PTPA. Ахмад Нассар
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Даниил Агарков Источник: Tennis.com
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Ron Noiill
Сподіваюсь тепер асоціація відправить на пенсію це комуняцьке лайно.
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