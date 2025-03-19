ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Мурсию на матч Лиги наций
Сине-желтые готовы к первому матчу с бельгийцами
19 марта сборная Украины прибыла в Мурсию, где уже завтра сыграет первый матч стадии плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии.
Матч состоится на стадионе «Нуэва-Кондомина». Начало в 21:45 по киевскому времени.
Победитель пары получит право выступать в Дивизионе A в следующем розыгрыше Лиги наций.
Ранее стало известно, что Максим Таловеров не поможет сборной из-за травмы колена. Также под вопросом участие в первом матче Артема Довбыка, у которого диагностировали вирусную инфекцию.
Стадион «Нуэва-Кондомина» построен в 2006 году и вмещает 31 179 болельщиков. Свои домашние матчи на нем играет «Мурсия». Также время от времени на арене выступает национальная сборная Испании.
Видео Украинской ассоциации футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20 и 23 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против Бельгии
Гарантированные ₴150 и шанс побороться за главный приз!