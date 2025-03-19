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Лига наций
19 марта 2025, 17:15 | Обновлено 19 марта 2025, 17:26
417
0

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Мурсию на матч Лиги наций

Сине-желтые готовы к первому матчу с бельгийцами

19 марта 2025, 17:15 | Обновлено 19 марта 2025, 17:26
417
0
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Мурсию на матч Лиги наций
Real Mursia

19 марта сборная Украины прибыла в Мурсию, где уже завтра сыграет первый матч стадии плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии.

Матч состоится на стадионе «Нуэва-Кондомина». Начало в 21:45 по киевскому времени.

Победитель пары получит право выступать в Дивизионе A в следующем розыгрыше Лиги наций.

Ранее стало известно, что Максим Таловеров не поможет сборной из-за травмы колена. Также под вопросом участие в первом матче Артема Довбыка, у которого диагностировали вирусную инфекцию.

Стадион «Нуэва-Кондомина» построен в 2006 году и вмещает 31 179 болельщиков. Свои домашние матчи на нем играет «Мурсия». Также время от времени на арене выступает национальная сборная Испании.

Видео Украинской ассоциации футбола

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Александр Сильченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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