ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Мурсию на матч Лиги наций

19 марта сборная Украины прибыла в Мурсию, где уже завтра сыграет первый матч стадии плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии.

Матч состоится на стадионе «Нуэва-Кондомина». Начало в 21:45 по киевскому времени.

Победитель пары получит право выступать в Дивизионе A в следующем розыгрыше Лиги наций.

Ранее стало известно, что Максим Таловеров не поможет сборной из-за травмы колена. Также под вопросом участие в первом матче Артема Довбыка, у которого диагностировали вирусную инфекцию.

Стадион «Нуэва-Кондомина» построен в 2006 году и вмещает 31 179 болельщиков. Свои домашние матчи на нем играет «Мурсия». Также время от времени на арене выступает национальная сборная Испании.

Видео Украинской ассоциации футбола