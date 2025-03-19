Еще одна потеря. Звезда сборной Украины рискует не сыграть против Бельгии

Центральный нападающий римской «Ромы» и национальной сборной Украины Артем Довбик может пропустить первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии, сообщает издание UA-Футбол.

По информации источника, 27-летний футболист утром 19 марта 2025 года первым приехал в отель, в котором расположились сине-желтые, и сразу пошел в свой номер. Игрок, как и водитель автобуса, был в маске. Скорее всего, форвард подхватил вирусную инфекцию, поэтому пока неизвестно, сможет ли он сыграть против Бельгии.

Напомним, ранее сборная Украины из-за травмы потеряла защитника Максима Таловерова.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.