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Лига наций
19 марта 2025, 16:48 | Обновлено 19 марта 2025, 16:49
2730
2

Еще одна потеря. Звезда сборной Украины рискует не сыграть против Бельгии

Артем Довбик, похоже, подхватил вирусную инфекцию

19 марта 2025, 16:48 | Обновлено 19 марта 2025, 16:49
2730
2
Еще одна потеря. Звезда сборной Украины рискует не сыграть против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Центральный нападающий римской «Ромы» и национальной сборной Украины Артем Довбик может пропустить первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии, сообщает издание UA-Футбол.

По информации источника, 27-летний футболист утром 19 марта 2025 года первым приехал в отель, в котором расположились сине-желтые, и сразу пошел в свой номер. Игрок, как и водитель автобуса, был в маске. Скорее всего, форвард подхватил вирусную инфекцию, поэтому пока неизвестно, сможет ли он сыграть против Бельгии.

Напомним, ранее сборная Украины из-за травмы потеряла защитника Максима Таловерова.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

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Дмитрий Вус Источник: UA-Football
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Pavel_i_CO
Синдром Рахітскага 
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DaVinci
Дістрофік. Як тільки матчі збірної одразу хворіє. Замахав блін
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