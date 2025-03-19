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  4. Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Саудовская Аравия
19 марта 2025, 12:46 |
699
0

Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд

По слухам, португалец в составе мадридского «Реала» имеет шанс уехать на клубный чемпионат мира

19 марта 2025, 12:46 |
699
0
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в мадридский «Реал», сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, есть вероятность, что королевский клуб арендует 40-летнего футболиста, чтобы тот сумел сыграть за «сливочных» на клубном чемпионате мира летом 2025 года. Таким образом, «галактикос» даст легенде возможность на Last Dance в составе «Реала».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 28 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Реал Мадрид аренда игрока трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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