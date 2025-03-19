Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в мадридский «Реал», сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, есть вероятность, что королевский клуб арендует 40-летнего футболиста, чтобы тот сумел сыграть за «сливочных» на клубном чемпионате мира летом 2025 года. Таким образом, «галактикос» даст легенде возможность на Last Dance в составе «Реала».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 28 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.