ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?
Подопечные Сергея Реброва попробуют свои силы против Канады и Новой Зеландии
Национальная сборная Украины по футболу получила приглашение на летний товарищеский турнир в канадском городе Торонто, сообщает официальный аккаунт национальной сборной Канады в сети Twitter.
Соревнование состоится в период с 7 по 10 июня. В течение этого времени сине-желтые проведут 2 матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии (10 июня). Четвертым участником турнира будет сборная Кот-д'Ивуара, но с ней Украина не сыграет.
По регламенту, за победу команда будет набирать 3 очка, за ничью - одно и за победу в серии пенальти - 2. Каждая игра будет иметь победителя, ведь после 90 минут основного времени команды сразу будут бить пенальти.
Canada Soccer’s Men’s National Team, Ukraine, Côte d’Ivoire and New Zealand to go head-to-head as part of inaugural Canadian Shield tournament 🍁🛡️#CANMNThttps://t.co/ORfOQsgDXa— CANMNT (@CANMNT_Official) March 19, 2025
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