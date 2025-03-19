ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?

Национальная сборная Украины по футболу получила приглашение на летний товарищеский турнир в канадском городе Торонто, сообщает официальный аккаунт национальной сборной Канады в сети Twitter.

Соревнование состоится в период с 7 по 10 июня. В течение этого времени сине-желтые проведут 2 матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии (10 июня). Четвертым участником турнира будет сборная Кот-д'Ивуара, но с ней Украина не сыграет.

По регламенту, за победу команда будет набирать 3 очка, за ничью - одно и за победу в серии пенальти - 2. Каждая игра будет иметь победителя, ведь после 90 минут основного времени команды сразу будут бить пенальти.