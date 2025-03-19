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Лига наций
19 марта 2025, 15:48 |
962
2

ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?

Подопечные Сергея Реброва попробуют свои силы против Канады и Новой Зеландии

19 марта 2025, 15:48 |
962
2
ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?
Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная сборная Украины по футболу получила приглашение на летний товарищеский турнир в канадском городе Торонто, сообщает официальный аккаунт национальной сборной Канады в сети Twitter.

Соревнование состоится в период с 7 по 10 июня. В течение этого времени сине-желтые проведут 2 матча: против Канады (7 июня) и против Новой Зеландии (10 июня). Четвертым участником турнира будет сборная Кот-д'Ивуара, но с ней Украина не сыграет.

По регламенту, за победу команда будет набирать 3 очка, за ничью - одно и за победу в серии пенальти - 2. Каждая игра будет иметь победителя, ведь после 90 минут основного времени команды сразу будут бить пенальти.

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Дмитрий Вус Источник
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Vitaliy/ Love Рибакіну і Сабаленку
🤩Круто❗ Горловский вожак приведёт сборную⚽🇺🇦 с ее шахтёрскими лидерами🧡🖤 в лицах Трубина, Матвиенко, Бондаря, Конопли, Судакова к победам над Канадой🇨🇦🇨🇦🇨🇦 и Новой Зеландией🇳🇿🇳🇿🇳🇿 ❗😊
🧊🧊🧊Экзотические🏝️🏝️🏝️ в футбольном плане сборные! (В прошлом, ныне это не так)
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