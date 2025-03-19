Сборная УКРАИНЫ19 марта 2025, 20:33 |
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ВИДЕО. Главные слова Реброва перед матчем Украина – Бельгия
Новое видео на канале Sport.ua
19 марта 2025, 20:33 |
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Очередное видео на канале Sport.ua посвящено пресс-конференции тренера сборной Украины Сергея Реброва и защитника команды Ильи Забарного.
Наставник рассказал о проблемах Артема Довбика, силе соперника, позиции Михаила Мудрика и контрольных матчах в Канаде.
Пресс-конференция Сергея Реброва и Ильи Забарного
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