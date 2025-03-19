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Сборная УКРАИНЫ
19 марта 2025, 20:33 |
260
0

ВИДЕО. Главные слова Реброва перед матчем Украина – Бельгия

Новое видео на канале Sport.ua

19 марта 2025, 20:33 |
260
0
ВИДЕО. Главные слова Реброва перед матчем Украина – Бельгия
УАФ. Сергей Ребров

Очередное видео на канале Sport.ua посвящено пресс-конференции тренера сборной Украины Сергея Реброва и защитника команды Ильи Забарного.

Наставник рассказал о проблемах Артема Довбика, силе соперника, позиции Михаила Мудрика и контрольных матчах в Канаде.

Пресс-конференция Сергея Реброва и Ильи Забарного

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Артем Довбик Михаил Мудрик Украина - Бельгия видео Илья Забарный
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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