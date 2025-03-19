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  4. Ветеран Милана готов пойти на снижение зарплаты
Италия
19 марта 2025, 21:33 |
612
1

Ветеран Милана готов пойти на снижение зарплаты

Алессандро Флоренци хочет остаться в «россонери»

19 марта 2025, 21:33 |
612
1
Ветеран Милана готов пойти на снижение зарплаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Флоренци

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци хочет остаться в ломбардском клубе, сообщает Николо Скира.

Как сообщается, 34-летний Флоренци ради этого готов пойти на снижение зарплаты. Защитника очень ценят в клубе, поскольку он способен закрыть много позиций на поле, а также важен в раздевалке для поддержки и помощи молодым игрокам. Нынешний контракт Флоренци действителен до нынешнего лета.

В нынешнем сезоне в составе «Милана» Алессандро Флоренци не сыграл ни одного матча из-за того, что в июле прошлого года получил тяжелую травму колена.

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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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