Ветеран Милана готов пойти на снижение зарплаты

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци хочет остаться в ломбардском клубе, сообщает Николо Скира.

Как сообщается, 34-летний Флоренци ради этого готов пойти на снижение зарплаты. Защитника очень ценят в клубе, поскольку он способен закрыть много позиций на поле, а также важен в раздевалке для поддержки и помощи молодым игрокам. Нынешний контракт Флоренци действителен до нынешнего лета.

В нынешнем сезоне в составе «Милана» Алессандро Флоренци не сыграл ни одного матча из-за того, что в июле прошлого года получил тяжелую травму колена.

