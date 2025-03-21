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  4. ЗАБАРНЫЙ: «Очень приятно победить. Я не сделал что-то уникальное»
Лига наций
21 марта 2025, 11:59 |
280
0

ЗАБАРНЫЙ: «Очень приятно победить. Я не сделал что-то уникальное»

Защитник высказался об игре против национальной сборной Бельгии

21 марта 2025, 11:59 |
280
0
ЗАБАРНЫЙ: «Очень приятно победить. Я не сделал что-то уникальное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный поделился эмоциями после матча против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций (3:1).

«Очень приятно победить, очень важна победа не только для нас, но и для всей страны. Приятно забить гол. Я очень-очень тренируюсь для этого, потому что хочу забивать гораздо больше, чтобы радовать болельщиков, свою семью и себя. Поэтому в этом матче такой для меня бонус – то, что забил гол. У нас есть еще второй матч.

Наверное, мы начали играть не так активно и пропустили гол. Тем более от хорошего соперника они забили из стандарта, где мы могли сыграть лучше. Поэтому досадно, конечно, пропускать такой простой мяч, но это хорошо, что мы собрались и активизировались и сделали то, что должны были сделать.

Я не совершил там что-то уникальное (о забитом голе – прим.). Саша очень хорошо подал. Я хочу забивать гораздо больше, тем более в сборной, потому что этого мне не хватает. Надеюсь, что в будущем будет еще больше голов. Я думал, что передо мной сыграют, но уже видел, что никто не играет, и решил сам», – сказал Илья.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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