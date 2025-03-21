ФОТО. Сергей РЕБРОВ: «Спасибо нашим болельщикам»

Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.

Главный тренер национальной сборной Сергей Ребров опубликовал сообщение в Instagram, поблагодарив болельщиков «сине-желтых».

«Сделан очень важный первый шаг! Благодарю команду за зрелищный второй тайм и заслуженную победу перед поездкой в ​​Бельгию.

В Генке нас будет ждать еще одно тяжелое противостояние, поэтому мы знаем, что нам еще остается очень качественно подготовиться и приложить много усилий, чтобы сохранить наше преимущество.

Спасибо нашим болельщикам, украинцам, которые мощно поддерживают и помогают команде, где бы нам не приходилось играть наши домашние игры, за созданную атмосферу во вчерашний вечер», – сказал тренер.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее на победу Украины над Бельгией отреагировал глава УАФ Андрей Шевченко.