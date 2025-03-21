ФОТО. Сергей РЕБРОВ: «Спасибо нашим болельщикам»
Наставник сборной Украины опубликовал пост в Instagram
Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.
Главный тренер национальной сборной Сергей Ребров опубликовал сообщение в Instagram, поблагодарив болельщиков «сине-желтых».
«Сделан очень важный первый шаг! Благодарю команду за зрелищный второй тайм и заслуженную победу перед поездкой в Бельгию.
В Генке нас будет ждать еще одно тяжелое противостояние, поэтому мы знаем, что нам еще остается очень качественно подготовиться и приложить много усилий, чтобы сохранить наше преимущество.
Спасибо нашим болельщикам, украинцам, которые мощно поддерживают и помогают команде, где бы нам не приходилось играть наши домашние игры, за созданную атмосферу во вчерашний вечер», – сказал тренер.
Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Ранее на победу Украины над Бельгией отреагировал глава УАФ Андрей Шевченко.
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