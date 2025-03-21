Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
Лига наций
21 марта 2025, 11:27 |
2179
7

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»

Бывший футболист сборной Украины оценил победу над Бельгией

21 марта 2025, 11:27 |
2179
7
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

20 марта состоялся матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Украины и Бельгии. Подопечные Сергея Реброва пропустили первыми, но сумели вырвать победу со счетом 3:1.

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что главный тренер «сине-желтых» не угадал со стартовым составом:

– Эта игра показала, что Ребров 100% не угадал со стартовым составом, потому что в первом тайме у нас вообще ничего не получалось, при том, что бельгийцы них**на не показывали.

– Зато Ребров угадал с заменами.

– С заменами трудно было не угадать, когда полкоманды меняешь. Там даже слепой видел, что после первого тайма нужно было менять всю атаку, вот Ребров и поменял, – считает Леоненко.

Ответный матч Бельгия – Украина состоится 23 марта в городе Генк. Поединок пройдет на стадионе «Cegeka Arena», начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Стало известно, кто обслужит матч Бельгия – Украина в Лиге наций
Ромелу ЛУКАКУ: «Это позор. Нельзя проиграть сборной Украины»
Сборная Украины одержала 90-ю победу в официальных турнирах
Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Сергей Ребров Виктор Леоненко
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
Футбол | 21 марта 2025, 11:42 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»

Бывший нападающий сборной Украины раскритиковал Александра Зинченко

Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Футбол | 21 марта 2025, 00:32 3
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка плей-офф Лиги наций УЕФА

Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Футбол | 20.03.2025, 23:39
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Бокс | 20.03.2025, 17:10
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Футбол | 21.03.2025, 08:31
Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Добрих  слів від нього не дочекатися ,навіть після перемоги над топ-командою...
Ответить
+5
GloryUkraine
У Вітька патологічна заздрість до всіх і вся.
Ответить
+3
Муґунот Уух
таке враження, що Ребров йому колись відмовив   
Ответить
+3
Перець
Вітя май повагу  до збірної виграли матч, склад то вже другорядне
Ответить
+2
romario1501
Просто Ребров і Шевченко(хоча там більше через алкоголь і його панти) самого ЯЯЛєона вибили з основного складу Динамо, ось Вітю і жаба душить і він постійно на них гоне.
Ответить
+1
Серж
Слышен голос из толчка... 
Ответить
+1
easterly
У цієї абіженки разом з рінах-медіа поваги до українського - нуль
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
19.03.2025, 22:40 16
Футбол
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 2
Бокс
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
20.03.2025, 09:38 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
20.03.2025, 19:47 3
Футбол
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
19.03.2025, 08:48 14
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем