Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»

20 марта состоялся матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Украины и Бельгии. Подопечные Сергея Реброва пропустили первыми, но сумели вырвать победу со счетом 3:1.

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что главный тренер «сине-желтых» не угадал со стартовым составом:

– Эта игра показала, что Ребров 100% не угадал со стартовым составом, потому что в первом тайме у нас вообще ничего не получалось, при том, что бельгийцы них**на не показывали.

– Зато Ребров угадал с заменами.

– С заменами трудно было не угадать, когда полкоманды меняешь. Там даже слепой видел, что после первого тайма нужно было менять всю атаку, вот Ребров и поменял, – считает Леоненко.

Ответный матч Бельгия – Украина состоится 23 марта в городе Генк. Поединок пройдет на стадионе «Cegeka Arena», начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.