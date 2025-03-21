Сборная Украины одержала 90-ю победу в официальных турнирах

Победа над Бельгией (3:1) стала 90-й для сборной Украины в официальных турнирах. 48 раз наша команда добивались успеха дома, 37 – в гостях и 5 – на нейтральных полях.

40 викторий украинцы отпраздновали в чемпионатах мира, 39 – в чемпионатах Европы и 11 – в Лиге наций. В 18 победных играх сборной руководил Андрей Шевченко, в 15 – Олег Блохин, в 14 – Михаил Фоменко, в 12 – Йожеф Сабо, в 10 – Сергей Ребров, в 6 – Алексей Михайличенко и Александр Петраков, в 4-х – Валерий Лобановский, в 3-х – Анатолий Коньков и в 2-х – Леонид Буряк.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы сборной Украины в официальных турнирах

Победа Дата Ранг Соперник Счет Тренер Украины 1-я 13.11.1994 ЧЕ Эстония (д) 3:0 Йожеф САБО 10-я 14.10.1998 ЧЕ Армения (д) 2:0 Йожеф САБО 20-я 12.10.2002 ЧЕ Греция (д) 2:0 Леонид БУРЯК 30-я 23.06.2006 ЧМ Тунис (н) 1:0 Олег БЛОХИН 40-я 10.10.2009 ЧМ Англия (д) 1:0 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 50-я 09.10.2014 ЧЕ Беларусь (г) 2:0 Михаил ФОМЕНКО 60-я 02.09.2017 ЧМ Турция (д) 2:0 Андрей ШЕВЧЕНКО 70-я 14.10.2019 ЧЕ Португалия (д) 2:1 Андрей ШЕВЧЕНКО 80-я 24.09.2022 ЛН Армения (г) 5:0 Александр ПЕТРАКОВ 90-я 20.03.2025 ЛН Бельгия (д) 3:1 Сергей РЕБРОВ

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций.