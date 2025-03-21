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Лига наций
21 марта 2025, 12:05 | Обновлено 21 марта 2025, 12:09
108
0

Сборная Украины одержала 90-ю победу в официальных турнирах

10 викторий наша команда отпраздновала под руководством Сергея Реброва

21 марта 2025, 12:05 | Обновлено 21 марта 2025, 12:09
108
0
Сборная Украины одержала 90-ю победу в официальных турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine

Победа над Бельгией (3:1) стала 90-й для сборной Украины в официальных турнирах. 48 раз наша команда добивались успеха дома, 37 – в гостях и 5 – на нейтральных полях.

40 викторий украинцы отпраздновали в чемпионатах мира, 39 – в чемпионатах Европы и 11 – в Лиге наций. В 18 победных играх сборной руководил Андрей Шевченко, в 15 – Олег Блохин, в 14 – Михаил Фоменко, в 12 – Йожеф Сабо, в 10 – Сергей Ребров, в 6 – Алексей Михайличенко и Александр Петраков, в 4-х – Валерий Лобановский, в 3-х – Анатолий Коньков и в 2-х – Леонид Буряк.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы сборной Украины в официальных турнирах

Победа

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Тренер Украины

1-я

13.11.1994

ЧЕ

Эстония (д)

3:0

Йожеф САБО

10-я

14.10.1998

ЧЕ

Армения (д)

2:0

Йожеф САБО

20-я

12.10.2002

ЧЕ

Греция (д)

2:0

Леонид БУРЯК

30-я

23.06.2006

ЧМ

Тунис (н)

1:0

Олег БЛОХИН

40-я

10.10.2009

ЧМ

Англия (д)

1:0

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

50-я

09.10.2014

ЧЕ

Беларусь (г)

2:0

Михаил ФОМЕНКО

60-я

02.09.2017

ЧМ

Турция (д)

2:0

Андрей ШЕВЧЕНКО

70-я

14.10.2019

ЧЕ

Португалия (д)

2:1

Андрей ШЕВЧЕНКО

80-я

24.09.2022

ЛН

Армения (г)

5:0

Александр ПЕТРАКОВ

90-я

20.03.2025

ЛН

Бельгия (д)

3:1

Сергей РЕБРОВ

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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