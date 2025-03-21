АПЛ, Бундеслига и Серия А. Мудрик имеет 4 варианта для продолжения карьеры

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который был временно отстранен от футбола из-за допингового скандала, летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает портал Todo Fichajes, вариант с подписанием 24-летнего игрока при условии снятия с него бана рассматривает «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что Михаилом также интересуются другой представитель АПЛ «Ньюкасл» и итальянская «Фиорентина».

Ранее же сообщалось, что на Мудрика нацелился леверкузенский «Байер».