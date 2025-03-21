Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АПЛ, Бундеслига и Серия А. Мудрик имеет 4 варианта для продолжения карьеры
Англия
21 марта 2025, 10:36 |
283
1

АПЛ, Бундеслига и Серия А. Мудрик имеет 4 варианта для продолжения карьеры

Михаил пользуется спросом, несмотря на допинговый скандал

21 марта 2025, 10:36 |
283
1
АПЛ, Бундеслига и Серия А. Мудрик имеет 4 варианта для продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который был временно отстранен от футбола из-за допингового скандала, летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает портал Todo Fichajes, вариант с подписанием 24-летнего игрока при условии снятия с него бана рассматривает «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что Михаилом также интересуются другой представитель АПЛ «Ньюкасл» и итальянская «Фиорентина».

Ранее же сообщалось, что на Мудрика нацелился леверкузенский «Байер».

По теме:
«Доказательство». В Португалии отреагировали на интерес Ман Сити к Трубину
Лучшее предложение. Реал начал работу над трансфером суперталанта из Аякса
Предаст гранд. Один из лучших вратарей мира может скандально сменить клуб
Михаил Мудрик Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Манчестер Юнайтед Ньюкасл Фиорентина Байер
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Бокс | 20 марта 2025, 17:10 1
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»

Легенда бокса доволен решением сохранить бокс на ОИ-2028

ЛУКАКУ: «Это психологическая проблема. Украину нельзя недооценивать»
Футбол | 21 марта 2025, 09:07 1
ЛУКАКУ: «Это психологическая проблема. Украину нельзя недооценивать»
ЛУКАКУ: «Это психологическая проблема. Украину нельзя недооценивать»

Капитан сборной Бельгии недоволен результатом матча Лиги наций

ВИДЕО. Что сказал Ребров после победы над Бельгией в Лиге наций?
Футбол | 21.03.2025, 09:09
ВИДЕО. Что сказал Ребров после победы над Бельгией в Лиге наций?
ВИДЕО. Что сказал Ребров после победы над Бельгией в Лиге наций?
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Футбол | 20.03.2025, 19:47
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Футбол | 20.03.2025, 23:39
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Все залежатиме від терміну дискваліфікації, якщо така буде. Час іде, а з пробою В досі нічого не ясно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
19.03.2025, 12:29 3
Футбол
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
19.03.2025, 22:40 16
Футбол
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 3
Футбол
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
19.03.2025, 15:29 2
Футбол
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20 4
Мир азарта
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем