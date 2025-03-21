Англия21 марта 2025, 10:36 |
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АПЛ, Бундеслига и Серия А. Мудрик имеет 4 варианта для продолжения карьеры
Михаил пользуется спросом, несмотря на допинговый скандал
21 марта 2025, 10:36 |
283
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который был временно отстранен от футбола из-за допингового скандала, летом может сменить клубную прописку.
Как сообщает портал Todo Fichajes, вариант с подписанием 24-летнего игрока при условии снятия с него бана рассматривает «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что Михаилом также интересуются другой представитель АПЛ «Ньюкасл» и итальянская «Фиорентина».
Ранее же сообщалось, что на Мудрика нацелился леверкузенский «Байер».
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