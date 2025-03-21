Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ромелу ЛУКАКУ: «Это позор. Нельзя проиграть сборной Украины»
Лига наций
21 марта 2025, 12:12 |
1177
1

Ромелу ЛУКАКУ: «Это позор. Нельзя проиграть сборной Украины»

Форвард сборной Бельгии недоволен поражением в Лиге наций

21 марта 2025, 12:12 |
1177
1
Ромелу ЛУКАКУ: «Это позор. Нельзя проиграть сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

20 марта сборная Украины сыграла первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии. Подопечные Сергея Реброва забили три гола во втором тайме и одолели соперника со счетом 3:1.

Форвард бельгийской команды Ромелу Лукаку прокомментировал поражение в этом поединке и признался, что так играть нельзя:

«Мы думали о победе в этом поединке, но у нас были проблемы с давлением. Особенно тяжело было в центре поля, где полузащитники не могли ничего сделать. Мы не нашли никаких решений, это позор. Второй матч – дело чести, нужно побеждать.

Мы проиграли слишком много единоборств. Нужно начинать все с нуля. У нас появилось новое поколение, мы не можем таким образом проиграть сборной Украины. Во втором тайме мы ничего не смогли придумать и постоянно боялись мяча. Сложно что-то комментировать», – признался Лукаку.

По теме:
Стало известно, кто обслужит матч Бельгия – Украина в Лиге наций
Сборная Украины одержала 90-ю победу в официальных турнирах
«Это не будет слишком сложно». Куртуа верит в победу 3:0 над Украиной
Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Ромелу Лукаку
Николай Титюк Источник: Beinsports.com
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Футбол | 20 марта 2025, 23:39 236
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию

Наша национальная команда сделала шаг к выходу в Лигу А

Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Футбол | 21 марта 2025, 04:34 2
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций

20 марта сине-желтые одолели бельгийцев в первом матче плей-офф со счетом 3:1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
Футбол | 21.03.2025, 11:42
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
АПЛ, Бундеслига и Серия А. Мудрик имеет 4 варианта для продолжения карьеры
Футбол | 21.03.2025, 10:36
АПЛ, Бундеслига и Серия А. Мудрик имеет 4 варианта для продолжения карьеры
АПЛ, Бундеслига и Серия А. Мудрик имеет 4 варианта для продолжения карьеры
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Бокс | 20.03.2025, 17:10
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
проблемы с давлением... с артериальным давлением были проблемы у вас...магнитные бури и ретроградный Меркурий
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20 4
Мир азарта
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
19.03.2025, 15:29 2
Футбол
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
19.03.2025, 08:48 14
Хоккей
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 8
Бокс
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем