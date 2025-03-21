Ромелу ЛУКАКУ: «Это позор. Нельзя проиграть сборной Украины»

20 марта сборная Украины сыграла первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии. Подопечные Сергея Реброва забили три гола во втором тайме и одолели соперника со счетом 3:1.

Форвард бельгийской команды Ромелу Лукаку прокомментировал поражение в этом поединке и признался, что так играть нельзя:

«Мы думали о победе в этом поединке, но у нас были проблемы с давлением. Особенно тяжело было в центре поля, где полузащитники не могли ничего сделать. Мы не нашли никаких решений, это позор. Второй матч – дело чести, нужно побеждать.

Мы проиграли слишком много единоборств. Нужно начинать все с нуля. У нас появилось новое поколение, мы не можем таким образом проиграть сборной Украины. Во втором тайме мы ничего не смогли придумать и постоянно боялись мяча. Сложно что-то комментировать», – признался Лукаку.