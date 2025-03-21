Экс-игрок киевского Динамо: «Ярмоленко должен освободить место в сборной»

20 марта в матче плей-офф Лиги наций сошлись сборные Украины и Бельгии – подопечные Сергея Реброва победили соперника со счетом 3:1.

Бывший игрок «сине-желтых» Виктор Леоненко поделился мнением о вызове в национальную команду Андрея Ярмоленко и признался, что не понимает выбор главного тренера Украины:

– Во втором тайме было много замен, но Ярмоленко так и не вышел.

– Это уже вопрос к Реброву. Если он вызывает Ярмоленко, он считает, что он в порядке. Мое мнение – Ярмоленко уже давно должен освободить место в сборной молодым. Кто-то считает, что он полезен в раздевалке, но чтобы кому-то «пихать», нужно быть лучшим, а не просто возрастным. Кто скажет, что Ярмоленко сейчас самый лучший? – прокомментировал Леоненко.

23 марта Бельгия и Украина сыграют ответный матч. Поединок пройдет на стадионе «Cegeka Arena» в городе Генк, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.