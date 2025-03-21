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Лига наций
21 марта 2025, 11:37 | Обновлено 21 марта 2025, 11:39
1854
4

Экс-игрок киевского Динамо: «Ярмоленко должен освободить место в сборной»

Виктор Леоненко раскритиковал выбор главного тренера Сергея Реброва

21 марта 2025, 11:37 | Обновлено 21 марта 2025, 11:39
1854
4
Экс-игрок киевского Динамо: «Ярмоленко должен освободить место в сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

20 марта в матче плей-офф Лиги наций сошлись сборные Украины и Бельгии – подопечные Сергея Реброва победили соперника со счетом 3:1.

Бывший игрок «сине-желтых» Виктор Леоненко поделился мнением о вызове в национальную команду Андрея Ярмоленко и признался, что не понимает выбор главного тренера Украины:

– Во втором тайме было много замен, но Ярмоленко так и не вышел.

– Это уже вопрос к Реброву. Если он вызывает Ярмоленко, он считает, что он в порядке. Мое мнение – Ярмоленко уже давно должен освободить место в сборной молодым. Кто-то считает, что он полезен в раздевалке, но чтобы кому-то «пихать», нужно быть лучшим, а не просто возрастным. Кто скажет, что Ярмоленко сейчас самый лучший? – прокомментировал Леоненко.

23 марта Бельгия и Украина сыграют ответный матч. Поединок пройдет на стадионе «Cegeka Arena» в городе Генк, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Виктор Леоненко
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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romario1501
ЯЯЛєон, Ярмола б вийшов, але було дві не заплановані заміни через травми гравців.
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+1
serhiy
Вітя, ти вже давно маєш ходити з побитими окулярами і заклеїним носом !
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+1
easterly
О, рінахівські медіа витащили вітю-алкаша з нафталіну, щоб знову плюнуть гівнецем в сторону ДК)
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+1
Перець
Вітя не переживай це мабуть останній рік для Ярмоленка 
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+1
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