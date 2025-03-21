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  4. Предаст гранд. Один из лучших вратарей мира может скандально сменить клуб
Франция
21 марта 2025, 08:50 |
860
1

Предаст гранд. Один из лучших вратарей мира может скандально сменить клуб

Джанлуиджи Доннарумма привлекает внимание «ПСЖ»

21 марта 2025, 08:50 |
860
1
Предаст гранд. Один из лучших вратарей мира может скандально сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма привлекает внимание миланского «Интера», сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний футболист рассматривается руководством итальянского гранда как замена Яну Соммеру. Его контракт с французским грандом истекает летом 2026 года, поэтому в случае серьезного предложения со стороны «неррадзури», в Париже могли бы задуматься о продаже игрока.

Все бы ничего, но Доннарумма является воспитанником Милана и играл в его составе 5 лет, после чего перебрался в «ПСЖ». Дерби «Милана» и «Интера» считается одним из принципиальнейших в Европе.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел интересную замену ван Дейку.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Dimaryz81
Джанлуїджі Доннарумма привертає увагу «ПСЖ»
)))) Та ладно. На тренировках что ли?
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