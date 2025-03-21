Предаст гранд. Один из лучших вратарей мира может скандально сменить клуб
Джанлуиджи Доннарумма привлекает внимание «ПСЖ»
Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма привлекает внимание миланского «Интера», сообщает Fichajes.
По информации источника, 26-летний футболист рассматривается руководством итальянского гранда как замена Яну Соммеру. Его контракт с французским грандом истекает летом 2026 года, поэтому в случае серьезного предложения со стороны «неррадзури», в Париже могли бы задуматься о продаже игрока.
Все бы ничего, но Доннарумма является воспитанником Милана и играл в его составе 5 лет, после чего перебрался в «ПСЖ». Дерби «Милана» и «Интера» считается одним из принципиальнейших в Европе.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел интересную замену ван Дейку.
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