Невероятная возможность. Ливерпуль нашел интересную замену ван Дейку
Стефан Де Врей привлекает внимание английского гранда
Нидерландский защитник миланского «Интера« Стефан Де Врей привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.
По информации источника, 33-летний футболист рассматривается как замена Вирджилу ван Дейку, контракт которого с английским клубом истекает уже этим летом.
Пока не ясно, останется Вирджил или нет, но подписание Стефана, который летом также станет свободным агентом, рассматривается английским как невероятная возможность компенсировать потерю лидера.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» может потерять 140 млн евро.
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