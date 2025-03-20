Самые дорогие свободные агенты: Ливерпуль может потерять 140 млн
Если уйдут ван Дейк, Александер-Арнольд и Салах
Ливерпуль все еще не договорился о продлении контрактов ни с одним из своих топ-игроков, чьи контракты завершаются по итогам нынешнего сезона.
Защитники Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд, а также форвард Мохамед Салах близки к тому, чтобы покинуть команду свободными агентами.
Сообщается, что в таком случае клуб бесплатно потеряет игроков на сумму в 140 миллионов фунтов.
Учитывая возраст, самым дорогим считается Александер-Арнольд, которого оценивают в более чем 62 миллиона. Второе место в списке самых дорогих свободных агентов занимает Салах – более 45 миллионов.
Топ-3 замыкает вингер Баварии Лерой Сане.
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