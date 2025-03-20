Самые дорогие свободные агенты: Ливерпуль может потерять 140 млн

Ливерпуль все еще не договорился о продлении контрактов ни с одним из своих топ-игроков, чьи контракты завершаются по итогам нынешнего сезона.

Защитники Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд, а также форвард Мохамед Салах близки к тому, чтобы покинуть команду свободными агентами.

Сообщается, что в таком случае клуб бесплатно потеряет игроков на сумму в 140 миллионов фунтов.

Учитывая возраст, самым дорогим считается Александер-Арнольд, которого оценивают в более чем 62 миллиона. Второе место в списке самых дорогих свободных агентов занимает Салах – более 45 миллионов.

Топ-3 замыкает вингер Баварии Лерой Сане.