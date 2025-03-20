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  4. Самые дорогие свободные агенты: Ливерпуль может потерять 140 млн
Англия
20 марта 2025, 16:28 |
149
1

Самые дорогие свободные агенты: Ливерпуль может потерять 140 млн

Если уйдут ван Дейк, Александер-Арнольд и Салах

20 марта 2025, 16:28 |
149
1
Самые дорогие свободные агенты: Ливерпуль может потерять 140 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Дейк и Салах

Ливерпуль все еще не договорился о продлении контрактов ни с одним из своих топ-игроков, чьи контракты завершаются по итогам нынешнего сезона.

Защитники Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд, а также форвард Мохамед Салах близки к тому, чтобы покинуть команду свободными агентами.

Сообщается, что в таком случае клуб бесплатно потеряет игроков на сумму в 140 миллионов фунтов.

Учитывая возраст, самым дорогим считается Александер-Арнольд, которого оценивают в более чем 62 миллиона. Второе место в списке самых дорогих свободных агентов занимает Салах – более 45 миллионов.

Топ-3 замыкает вингер Баварии Лерой Сане.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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VovanSidorovi4
Много просят, вот и не продлевают контракт с ними.
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