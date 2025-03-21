«Будь моя воля». Мизин дал совет Реброву по поводу правого защитника

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Мизин в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о ситуации на правом фланге защиты «сине-желтых».

– К сожалению, вчера из-за травм украинская сборная осталась сразу без двух правых защитников – Ефима Конопли и Алексея Сыча. Что бы вы посоветовали в этой ситуации Сергею Реброву?

– Как бы не сказал, что положение критическое. Потому что Александр Зинченко еще раз доказал свой универсализм, эффективно сыграв на непривычной для себя позиции. Думаю, что он оправдает надежды и в Генке. Хотя если бы была моя воля, то я бы дозаявил Илью Крупского, который сейчас находится в Турции в составе молодежной сборной Украины.