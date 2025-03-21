«Печально. Он беззащитный». В Бельгии оценили игру Куртуа против Украины

20 марта состоялся матч плей-офф Лиги наций, в котором сборная Украины одолела Бельгию со счетом 3:1. Подопечные Сергея Реброва пропустили первыми, но сумели перевернуть игру.

Бельгийская пресса оценила игру вратаря Тибо Куртуа, который вернулся в сборную после длительного перерыва:

«Это было не то возвращение, о котором он мечтал. Тибо Куртуа пришлось достать мяч из собственных ворот трижды за пятнадцать минут после своего возвращения в сборную.

После относительного затишья в первом тайме, голкипер, вероятно, хотел бы немного почувствовать игру. Эту просьбу услышал Александр Зинченко, который нанес опасный удар. Потом началось веселье, когда Гуцуляк оставил ни с чем центральных защитников и расстрелял Тибо.

Это было слишком печально. Крупный план расстроенного и беззащитного Куртуа после того, как украинцы побеждали со счетом 2:1, сказал больше, чем 1000 слов. Он снова оказался в безвыходной ситуации. И в тот момент он даже не знал, что третий мяч скоро прилетит в сетку его ворот. Это было не то возвращение, о котором он мечтал», – считает бельгийская пресса.